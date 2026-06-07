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Eva Murati za 24sata zapjevala Olivera: Voljela bih slaviti titulu Hajduka i doći na Dinamo u LP-u

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 4 min
Eva Murati za 24sata zapjevala Olivera: Voljela bih slaviti titulu Hajduka i doći na Dinamo u LP-u
Foto: Sofascore, Instagram

Eva Murati otkrila je ljubav prema Hrvatskoj, Splitu, Hajduku i Modriću, a želi i na Maksimir i Poljud osjetiti nogometnu ludnicu

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Eva Murati (31) zaštitno je lice Sunset Sports Festivala u Zadru, treći je put stigla u sunčani resort Punta Skala. Voditeljica emisije Lige prvaka na albanskoj televiziji u ekskluzivnom je razgovoru za 24sata otkrila kako se zaljubila u Hrvatsku i hrvatski nogomet, kako joj je bilo boriti se s predrasudama kao ženi u emisiji o elitnom natjecanju i što bi voljela iskusiti na Maksimiru i Poljudu.

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Komentari 19
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