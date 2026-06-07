Eva Murati za 24sata zapjevala Olivera: Voljela bih slaviti titulu Hajduka i doći na Dinamo u LP-u

Eva Murati (31) zaštitno je lice Sunset Sports Festivala u Zadru, treći je put stigla u sunčani resort Punta Skala. Voditeljica emisije Lige prvaka na albanskoj televiziji u ekskluzivnom je razgovoru za 24sata otkrila kako se zaljubila u Hrvatsku i hrvatski nogomet, kako joj je bilo boriti se s predrasudama kao ženi u emisiji o elitnom natjecanju i što bi voljela iskusiti na Maksimiru i Poljudu.