VATERPOLSKI SPOR

Evo gdje će se igrati utakmice Juga i Primorca. U kotorskom klubu ogorčeni: 'Idemo na sud!'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: bazenkotor.me, Facebook

Imaju u Primorcu još jednu mogućnost, mogu vlastiti stav braniti do kraja i ne igrati ni u Podgorici ni u Zagrebu, a u tom će slučaju izgubiti utakmicu za zelenim stolom

Samo tri dana prije prve utakmice Juga i Primorca u osmini finala vaterpolskog Eurokupa, nadležna europska vaterpolska organizacija - European Aquatics - odlučila je da će oba kluba, očekivano, domaćini biti na neutralnom bazenu.

Primorac će, stoga, jugaše 25. veljače ugostiti u Podgorici, a Jug će 7. ožujka uzvratiti domaćinstvom, također u glavnom gradu, Zagrebu

ŽDRIJEB EUROKUPA Jugu visi utakmica u Europi jer neće u bazen imena po zločincu
Jugu visi utakmica u Europi jer neće u bazen imena po zločincu

Drugim riječima, jugaši će morati putovati 600 kilometara od Dubrovnika do Zagreba, Kotorani 80 od Kotora do Podgorice. No, to je ionako manji problem u moru problema koje je inertnošću stvorio European Aquatics. Pravila je trebao jasno postaviti prije ždrijeba za ovakvu mogućnost spoje li se Primorac i bilo koji hrvatski klub, čiji su stavovi vrlo jasni - neće igrati na bazenu u Kotoru dok nosi ime čuvara zloglasnog logora Morinj, Zorana Gopčevića.

>>> Više o zloglasnom logoru Morinj pročitajte OVDJE.

Primorac je prije ždrijeba javno iznio stav da ne želi igrati izvan Kotora, štoviše, nakon ove odluke EA-a poručuje da će ići na sud.

- Dobili smo naredbu od European Aquaticsa. Čak nam odlučuju gdje ćemo igrati. European Aquatics se svrstao na stranu politike, a ne sporta. To je očigledno, a mi ćemo učiniti sve da zaštitimo Primorac od političkog utjecaja, koji je stigao iz European Aquatics i drugih krugova. Idemo pravno do kraja, prva nam je adresa Sportski arbitražni sud Lausannei - rekao je za crnogorske medije Siniša Kovačević, predsjednik Primorca.

Imaju u Primorcu još jednu mogućnost, mogu vlastiti stav braniti do kraja i ne igrati ni u Podgorici ni u Zagrebu, a u tom će slučaju izgubiti utakmicu za zelenim stolom.

