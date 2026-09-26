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ČEŠKA PROTIV HRVATSKE

Evo gdje gledati Bilićev debi

Piše Ivan Kužela,
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Evo gdje gledati Bilićev debi
Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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'Vatreni' večeras u Pragu otvaraju Ligu nacija protiv Češke na Fortuna Areni. Utakmica počinje u 20.45 sati i možete je gledati na kanalu Nove TV, a emisija uoči susreta počinje u 20 sati

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Hrvatska večeras od 20.45 sati protiv Češke u praškoj Fortuna Areni otvara novo izdanje Lige nacija. Bit će to ujedno i prva utakmica 'vatrenih' pod vodstvom Slavena Bilića, koji se nakon više od 14 godina vratio na izborničku klupu. Hrvatska i Češka nalaze se u skupini A3 zajedno s Engleskom i Španjolskom, pa je jasno da svaku utakmicu od početka treba shvatiti ozbiljno. Susret ćete moći gledati na kanalu Nove TV, a emisija uoči utakmice počinje u 20 sati.

Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Češka u susret ulazi nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, na kojem nije prošla skupinu, a u međuvremenu je dobila i novog izbornika. Na klupi je Santi Denia, dok će domaćin protiv Hrvatske biti bez nekoliko važnih igrača, među kojima je i Tomáš Souček. Česi su se u elitni razred Lige nacija vratili nakon promocije iz Lige B.

Hrvatska će, s druge strane, imati nekoliko upitnika uoči utakmice. Luka Modrić imao je temperaturu, ali trebao bi biti u početnom sastavu, dok je zdravstvenih problema imao i Martin Baturina koji vrlo vjerojatno neće zaigrati. Bilić je potvrdio da će se konačna odluka o njegovom nastupu donijeti kroz dan.

Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke
Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bit će ovo prvi od čak četiri dvoboja Hrvatske u samo 11 dana. Nakon gostovanja u Pragu slijedi utakmica protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske u Sevilli, a potom domaći ogledi s Engleskom i Španjolskom. Dvije najbolje reprezentacije iz skupine izborit će četvrtfinale Lige nacija, dok trećeplasiranu momčad čeka razigravanje za ostanak u Ligi A.

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