Evo gdje gledati Bilićev debi

Hrvatska večeras od 20.45 sati protiv Češke u praškoj Fortuna Areni otvara novo izdanje Lige nacija. Bit će to ujedno i prva utakmica 'vatrenih' pod vodstvom Slavena Bilića, koji se nakon više od 14 godina vratio na izborničku klupu. Hrvatska i Češka nalaze se u skupini A3 zajedno s Engleskom i Španjolskom, pa je jasno da svaku utakmicu od početka treba shvatiti ozbiljno. Susret ćete moći gledati na kanalu Nove TV, a emisija uoči utakmice počinje u 20 sati.

Češka u susret ulazi nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, na kojem nije prošla skupinu, a u međuvremenu je dobila i novog izbornika. Na klupi je Santi Denia, dok će domaćin protiv Hrvatske biti bez nekoliko važnih igrača, među kojima je i Tomáš Souček. Česi su se u elitni razred Lige nacija vratili nakon promocije iz Lige B.

Hrvatska će, s druge strane, imati nekoliko upitnika uoči utakmice. Luka Modrić imao je temperaturu, ali trebao bi biti u početnom sastavu, dok je zdravstvenih problema imao i Martin Baturina koji vrlo vjerojatno neće zaigrati. Bilić je potvrdio da će se konačna odluka o njegovom nastupu donijeti kroz dan.

Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bit će ovo prvi od čak četiri dvoboja Hrvatske u samo 11 dana. Nakon gostovanja u Pragu slijedi utakmica protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske u Sevilli, a potom domaći ogledi s Engleskom i Španjolskom. Dvije najbolje reprezentacije iz skupine izborit će četvrtfinale Lige nacija, dok trećeplasiranu momčad čeka razigravanje za ostanak u Ligi A.