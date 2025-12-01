Evo gdje gledati: Dinamo kod Gorice, hrvatski košarkaši igraju važnu utakmicu protiv Izraela

Iza nas je bogat sportski vikend, no ni početak novog tjedna neće biti tako loš za sportske zaljubljenike. Ima nogometa, košarke, rukometa, za svakoga ponešto.

Pokretanje videa... 02:25 Trening Dinama u Lilleu | Video: GNK Dinamo

Takvo što prošlih sezona smo rijetko kada doživljavali, ali ove sezone, po drugi put, Dinamo će igrati u ponedjeljak. Modri od 18 sati gostuju kod Gorice u 15. kolu HNL-u, čime će ujedno i kompletirati ovo kolo koje je bilo puno iznenađenja. Rijeka je remizirala kod Lokomotive (1-1), a kako je Hajduk drugo kolo u nizu ostao bez pobjede, odnosno uzeo tek bod Varaždinu na Poljudu (1-1), momčad Marija Kovačevića pobjedom će se vratiti na prvo mjesto HNL-a. Time će bar malo isprati gorak okus nakon jako lošeg perioda i posebno nakon teškog poraza od Lillea (4-0) u Europskoj ligi.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Gorica je nekoć 'modrima' bila stalna mušterija, no otkako je na klupu došao Mario Carević, sve se promijenilo. Turopoljska momčad ima dvije pobjede u nizu protiv Dinama, u završnici prošle sezone slavila je 1-0 na svom terenu, a u 6. kolu zadala je Kovačevićevoj momčadi na Maksimiru (2-1) prvi poraz ove sezone. Bila je to ujedno i prva pobjeda Gorice na maksimirskom stadionu.

Može li Carevićeva momčad zadržati sjajan niz protiv Dinama, doznat ćemo danas od 18 sati u Velikoj Gorici, uz prijenos na MAXSportu 1.

- Vjerujem da ćemo nastaviti kao i protiv Varaždina, to nam je želja i putokaz. Svjesni smo toga da u Lilleu nije bilo dobro. - Kad imate ovako često utakmice, nemate previše vremena za pripremu taktički. Fizički smo spremni, odradili smo dobar trening, vjerujem da smo spremni za Goricu - rekao je Mario Kovačević u najavi utakmice, a Mario Carević je rekao:

- Dinamo je naravno favorit, morat ćemo biti na vrhuncu svojih mogućnosti da bi nešto tražili protiv njih. Vjerujem u svoje momke i nadam se da ćemo biti na nivou. Imamo se pravo nadati pozitivnom rezultatu. Manjak kvalitete treba nadomjestiti požrtvovnošću, s velikom količinom trke, s ogromnom disciplinom. Mislim da je Dinamo sada drugačiji, duže su skupa, bolje se poznaju. Pitanje je opet tko će početi za "modre". Ne očekujem neke velike promjene, eventualno da će se mijenjati dva igrača u prvih 11.

U isto vrijeme, od 18 sati, hrvatske rukometašice će se u Rotterdamu boriti za drugi krug Svjetskog prvenstva. Izabranice Ivice Obrvana, nakon poraza od Rumunjske i Danske, protiv Japana igraju ključnu utakmicu za prolazak. Prijenos je na RTL 2.

Novigrad: Rukometna utakmica Croatia Cupa između Hrvatske i Poljske | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- One su tijesno i u samoj završnici izgubile od Rumunjske, što jasno pokazuje i neke pripremne utakmice ranije i ranije utakmice odigrane s Danskom. Radi se o jednoj uigranoj reprezentaciji koja igra brzi rukomet, koja se dugo priprema sa stranim trenerom, čeka nas sigurno težak zadatak. Ono što sam siguran je to da će djevojke dati svoj maksimum u pristupu, htijenju i bila bi velika stvar ako bismo uspjeli ostvariti pozitivan rezultat koji bi nas odveo u sljedeći krug ovog prvenstva - rekao je izbornik Obrvan.

Nakon nogometnih i rukometnih uzbuđenja, od 20 sati doći će red i na košarkaška. Naša reprezentacija u Rigi igra protiv Izraela u 2. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Prijenos je na Areni Sport 2. Nakon pobjede protiv Cipra (100-60), izabranike Tomislava Mijatovića čeka dvoboj protiv izravnog konkurenta za drugo mjesto u skupini. Trebalo bi se čudo dogoditi da prvo mjesto ne osvoji aktualni svjetski i europski prvak Njemačka.

Izbornik Tomislav Mijatović najavio je dvoboj, a potvrdio je i kako će za ovaj susret biti na raspolaganju Jaleen Smith, koji se reprezentaciji priključio upravo u Rigi, te Luka Božić, koji se oporavio od želučane viroze.

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nakon odrađene regeneracije u Osijeku, i sjajno odrađene utakmice protiv Cipra, sve to ostaje iza nas i sva koncentracija je samo na Izraelu. Radi se o izrazito opasnom protivniku koji je izgubio utakmici u gostima protiv Njemačke, što našu utakmicu i pripremu za nju čini još delikatnijom. Moramo biti još spremniji, još bolji, još agresivniji, više nametnuti svoj stil igre i nadamo se da ćemo na taj način učiniti sve naše navijače i sve koji vole hrvatsku košarkašku reprezentaciju ponosnima. Naš cilj je jasan, želimo ostvariti drugu pobjedu, želimo sa svim ekipama u kvalifikacijama igrati isključivo na pobjedu. Naravno, korak po korak, skromno i hrabro - kazao je izbornik.