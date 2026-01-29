Evo gdje gledati Dinamo protiv Midtjyllanda u ključnoj utakmici

Nogometaši Dinama u četvrtak od 21 sat na MCH Areni u Herningu igraju utakmicu posljednjeg, osmog kola ligaške faze Europske lige protiv danskog Midtjyllanda. Za "modre" je ovo dvoboj odluke u kojem traže potvrdu plasmana u nokaut fazu natjecanja, dok su Danci svoj prolazak već osigurali i sada se bore za što bolju poziciju uoči ždrijeba.

Iako je situacija za hrvatskog prvaka povoljna, čeka ih gostovanje kod izuzetno teškog suparnika koji je na svom terenu gotovo nepobjediv. Prijenos utakmice bit će na televizijskom programu Arene Sport 1.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:08 Golovi na utakmici Osijek - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Midtjylland ulazi u posljednje kolo s impresivnim učinkom. Nalaze se na visokom četvrtom mjestu ljestvice sa 16 bodova i već su osigurali europsko proljeće. Njihov cilj je završiti među najboljih osam momčadi, što bi im donijelo izravan plasman u osminu finala i preskakanje jedne runde doigravanja.

Njihova europska kampanja temelji se na čvrstoj igri kod kuće, gdje su u nevjerojatnom nizu od dvadeset utakmica bez poraza u svim natjecanjima. U Europskoj ligi su na svom stadionu ostvarili sve tri pobjede, a njihova igra pod vodstvom trenera Mikea Tullberga odlikuje se discipliniranom obranom i brzim tranzicijama.

Dodatnu zanimljivost daje i činjenica da je jedan od ključnih igrača danske momčadi hrvatski reprezentativac Martin Erlić, koji je u prošlom kolu protiv Branna (3-3) zabio dva gola.

Dinamo na korak do cilja

S druge strane, Dinamo se nalazi na 20. mjestu s deset bodova. Nakon ključne pobjede protiv rumunjskog FCSB-a (4-1) u prošlom kolu, "modri" su došli na korak do cilja. Računica je za momčad Marija Kovačevića prilično jasna, pobjeda ili neriješen rezultat u Danskoj sigurno im donose plasman među 24 najbolje momčadi i ulazak u takozvani "knockout phase play-off", odnosno šesnaestinu finala. Pobjedom bi se mogli popeti i do 16. mjesta, što bi im donijelo status nositelja u ždrijebu.

Foto: Antonio Bronic

Iako bi poraz zakomplicirao situaciju, Dinamov ispadanje dogodilo bi se samo u slučaju gotovo nevjerojatnog raspleta ostalih utakmica. Čak i ako izgube u Herningu, "modri" ostaju na deset bodova, što bi u većini scenarija trebalo biti dovoljno za prolazak. Da bi Dinamo ispao, moralo bi se poklopiti čak šest rezultata u drugim susretima.

Primjerice, svih pet klubova koji se nalaze ispod Dinama i još uvijek ga mogu prestići morali bi ostvariti rezultate koji im idu u prilog. Lille bi morao uzeti barem bod protiv Freiburga, Brann bi trebao osvojiti bod kod Sturma, a Young Boysi bi trebali remizirati sa Stuttgartom, ali uz uvjet da Dinamo izgubi s najmanje četiri gola razlike.

Foto: Antonio Bronic

Uz to, Celtic bi morao pobijediti Utrecht, a Ludogorec svladati Nicu s dva gola razlike. Vjerojatnost da se svi ti ishodi poklope iznimno je mala, pa se može reći da Dinamo drži sudbinu čvrsto u svojim rukama.