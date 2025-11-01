Evo gdje gledati Dinamo protiv Rijeke, londonski derbi, Real Madrid, Bayern - Bayer...

Uvijek su specifične utakmice koje se igraju na praznik, ali nogometni program ide dalje i na Sve Svete. Ima vrlo zanimljivih utakmica diljem Europe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja! | Video: 24sata/pixsell

Dinamo - Rijeka 16.00 (MAX Sport 1)

Derbi na Maksimiru stiže u nezgodnom trenutku za obje momčadi. "Modri" se nalaze u mini krizi i u posljednje četiri utakmice samo su jednu pobijedili. Vodeći Hajduk bježi tri boda, a novi eventualni kiks značajno bi poljuljao atmosferu u i oko kluba.

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

S druge strane, Riječani su se nakon lošeg otvaranja sezone ipak podigli i pobijedili dvije posljednje utakmice, ali i dalje su daleko od vrha HNL-a. Hrvatskom prvaku vodeći Hajduk bježi već 11 bodova, ali zanimljivo je da trećeplasirana Lokomotiva ima samo dva boda više. Victor Sanchez si je pobjedama protiv Sparte i Osijeka "kupio" mir, ali Rijeka želi nastaviti u istom tonusu i na velikom derbiju.

Tottenham - Chelsea 18.30 (Arena Sport 1)

Trenutačna razlika između ove dvije momčadi iznosi tri boda, ali i čak šest mjesta na tablici! "Pijetlovi" su treća momčad Premier lige sa 17 bodova, dok je Chelsea deveti s 14. "Plavci" ne briljiraju ove sezone, u posljednjem su prvenstvenom kolu izgubili doma od Sunderlanda (1-2) i eventualni novi poraz probudio bi neka pitanja oko budućnosti trenera Maresce.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Bayern Munchen - Bayer Leverkusen 18.30 (Sport Klub 1)

Dvoboj jedina dva kluba s naslovom prvaka Njemačke u posljednjih 12 godina. Najuspješnije razdoblje u povijesti "apotekara" završilo je odlaskom Xabija Alonsa, ovo je potpuno nova momčad, ali nakon osam kola to dobro izgleda i Bayer je peti u prvenstvu. A što tek reći za Bavarce? Osam pobjeda, maksimalna 24 boda, gol razlika 30:4! Nevjerojatno su ušli u novu sezonu i veliki su favorit u ovom ogledu.

Istra 1961 - Vukovar 1991 18.45 (MAX Sport 1)

Drugi dvoboj današnjeg programa nije toliko atraktivan kao derbi na Maksimiru, ali mogao bi biti vrlo zanimljiv. Vukovarci su pozitivno iznenađenje prvenstva, bez obzira na to što su posljednji na tablici. Konkurentni su svima, a veliku su pobjedu ostvarili u prošlom kolu protiv Dinama (1-0). S druge strane, Istra je šesta s 15 bodova, samo jednim manje od trećeplasirane Lokomotive.

Real Madrid - Valencia 21.00 (Arena Sport 3)

Slično kao i Bayern, madridski je klub na fantastičan način ušao u ovu sezonu! Real je u 13 utakmica ostvario 12 pobjeda i samo jedan poraz, onaj od Atletica u gradskom derbiju. Iako "kraljevi" ne izgledaju toliko uvjerljivo kao Bayern, vodeća su momčad La Lige s pet bodova više od Barcelone i maksimalni nakon tri kola Lige prvaka. Valencia ih je prošle sezone šokirala na Santiago Bernabeuu (1-2) i nanijela im nezgodan poraz u borbi za naslov prvaka.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Liverpool - Aston Villa 21.00 (Arena Sport 1)

Uoči sezone "redsi" su bili prvi favorit za naslov prvaka u Premier ligi, ali u ovom trenutku to se čini miljama daleko. Nižu se poraz za porazom, točnije pet u zadnjih šest dvoboja, a igra ne funkcionira od početka sezone. Arne Slot je pod ogromnim pritiskom i engleski prvak se mora iskoprcati iz ove situacije kako god zna i umije. S druge strane, Aston Villa je susjed Liverpoolu na ljestvici, imaju isto bodova (15), ali je prvak zbog gol razlike sedmi, a Villa je osma.

Uživajte!