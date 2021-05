Dinamo je dvije godine bez Rabuzinova sunca, u četiri godine samo ga jedanput osvojili. Znači, nikako s tim nismo zadovoljni. Evo nam prilike da to povratimo u naše vitrine i vjerujem da će se to i dogoditi. Ali nikako to neće biti jednostavna utakmica, najavio se finale protiv Istre 1961 trener Dinama Damir Krznar.

Prije zadnjeg kola HNL-a na rasporedu je borba za 'Rabuzinovo sunce'. Utakmica između Istre i Dinama igra se na neutralnom stadionu u Gorici, a Dinamo je tamo proteklog vikenda slavio 3-0. Puljani su pak slavili na domaćem terenu protiv Slaven Belupa (1-0). No, Dinamo je riješio svoje probleme u HNL-u i osvojio naslov, dok se Istra u zadnjem kolu na gostovanju kod Osijeka mora boriti za ostanak.

Puljani su se u utorak zaputili prema Velikoj Gorici, a Demoni su ih ispratili dimnim bombama, pjesmom i povicima "Kup je naš!".

Bit će to bitka Davida i Golijata u koji žuto-zeleni ulaze kao totalni autsajderi (koeficijent 11 naspram samo 1,25 na Dinamo). Istra je, ne zaboravite, izbacila Rijeku u polufinalu, ali nakon toga je upala u crnu seriju od šest utakmica bez pobjede, sve do zadnjeg kola i trijumfa nad Slaven Belupom nakon kojega se maknula sa začelja.

- Gledajte, ovo je finale Kupa. Tu momčadi ne dolaze slučajno. Istra je to zavrijedila fenomenalnom partijom u polufinalu protiv Rijeke i u takvim utakmicama sve druge kalkulacije padaju u vodu. Kad igrači izađu na teren, padaju u vodu i kvalifikacije za ostanak u ligi, sve. To je utakmica za trofej i znam da će naći nekakve nadnaravne mogućnosti da u njoj istrče i fanatično je završe - rekao je Krznar.

A dresovi Istre zavijorili su se na zgradama u Labinu, Bujama i Umagu. Iz kluba pozivaju sve da ukrase balkone navijačkim rekvizitima i označe njihovu stranicu. Dinamu finale Kupa jest velika stvar, ali s obzirom da su njima završnice i naslovi 'pod normalno', shvatljivo je da su 'modri' veliki favoriti i kako Puljani moraju - po čudo.

Kvaliteta je na njihovoj strani, to stoji, ali nju možemo anulirati i ugroziti ih ako na našoj budu motivacija, energija i voljni moment. Imat ćemo svoje situacije i želimo li ih iskoristiti, morat ćemo biti pametni, mirni, organizirani i maksimalno koncentrirani. Naravno, trebat će nas malo i sreća pomaziti, ali svjesni smo da ništa nećemo postići ako se protiv ovakvog protivnika 90 minuta budemo branili. Želimo li se nečemu nadati, moramo iskoristiti polušansu, i to po mogućnosti prvu koja nam se ukaže.

Utakmica počinje u 20 sati na gradskom stadionu u Velikoj Gorici, a prijenos možete pratiti od 20 sati na HNTV-u, dok emisija počinje 45 minuta ranije.