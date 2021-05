Dinamo u finale Kupa protiv Istre u Velikoj Gorici (srijeda, 20 sati) ulazi kao ogroman favorit (koeficijent na kladionici samo 1,25), ali Damir Krznar poziva na oprez.

- Bez obzira na veliki broj utakmica, kad se referiram na rezultat, mogu reći da nam je takav ritam odgovarao. Ostajemo u istom ritmu i u predzadnjoj utakmici sezone, iznimno važnoj. Vjerujem da su svi igrači spremni, jedva čekaju jer ovo je utakmica za trofej, utakmica svečanosti i nadam se da ćemo je takvom i upriličiti - rekao je trener "modrih".

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo slavi naslov u Rijeci

Dinamo ima motiv više jer nije osvojio Kup zadnje dvije sezone.

- Dinamo je dvije godine bez Rabuzinova sunca, u četiri godine samo ga jedanput osvojili. Znači, nikako s tim nismo zadovoljni. Evo nam prilike da to povratimo u naše vitrine i vjerujem da će se to i dogoditi. Ali nikako to neće biti jednostavna utakmica - kaže Krznar.

Prvak se vraća u Veliku Goricu, gdje je u nedjelju pobijedio u prvenstvu 3-0.

- Pobijedili smo u prvenstvenoj utakmici u kombiniranom sastavu, baš s namjerom da Kup dočekamo svi jednako svježi, odmorni i željni. Ako ništa drugo, osjetili smo teren koji je u Gorici fantastičan. Moram pohvaliti ljude koji rade na održavanju terena. U zadnjih četiri, pet sezona, koliko je Gorica u Prvoj ligi, nismo vidjeli tako dobar teren kao što je ove godine. Čestitam im na tome i to je stvar koja nama odgovara. Dobar, brz teren.

Dinamo je ove sezone Istru samo jednom uvjerljivo pobijedio, a čak triput se provukao s 1-0.

- Obje utakmice u Puli bile su iznimno teške i neugodne za nas. Pogotovo ova zadnja utakmica u Zagrebu, pobijedili smo 1-0, ako se dobro sjećam od ovih stotinjak utakmica koje smo odigrali u zadnjih mjesec-dva, haha. Iznimno teška utakmica na Maksimiru i ona će nam biti poučak u mobilizaciji i pripremi momčadi, da ne očekujemo da će i ova biti lagana. Očekuje nas rovovska, teška bitka. Istra je momčad s iznimno organiziranim defenzivnim blokom, s igračima iznimnih brzinskih svojstava koji mogu odraditi svaki kontranapad i iskoristiti svaku našu pogrešku. Znači, morat ćemo biti iznimno koncentrirani i motivirani i ove srijede.

Istra je u specifičnoj situaciji. Prvo igra za povijesni trofej i izlazak u Europu, a u zadnjem kolu i za ostanak u HNL-u.

- Gledajte, ovo je finale Kupa. Tu momčadi ne dolaze slučajno. Istra je to zavrijedila fenomenalnom partijom u polufinalu protiv Rijeke i u takvim utakmicama sve druge kalkulacije padaju u vodu. Kad igrači izađu na teren, padaju u vodu i kvalifikacije za ostanak u ligi, sve. To je utakmica za trofej i znam da će naći nekakve nadnaravne mogućnosti da u njoj istrče i fanatično je završe.

Krznar je 11. trener koji je osvojio naslov i kao igrač. Po dolasku u Dinamo kao igrač 1995. osvojio je tri uzastopne dvostruke krune.

- Vratili ste me u lijepe dane. Savršen početak. Ako apelirate da tako nastavim s trenerskom karijerom, ne bih imao ništa protiv. Ajmo s tri dvostruke početi, a onda obećajem da neću ozlijediti ni rame ni koljeno. Nastavit ću i dalje - zaključio je sa smiješkom.