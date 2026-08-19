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EUROPSKI PUT

Evo gdje gledati Hajduk i Rijeku u pohodu na Konferencijsku ligu

Piše Ivan Tomašković,
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Evo gdje gledati Hajduk i Rijeku u pohodu na Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Rijeka u četvrtak u prvom susretu gostuje u Danskoj od 19 sati, dok Hajduk u Splitu od 21 sat dočekuje Rakow

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Rijeka i Hajduk, hrvatski predstavnici pred vratima su Konferencijske lige. U četvrtak, 20. kolovoza čekaju ih prvi susreti 4. pretkola Konferencijske lige. 

Poznato je i gdje će navijači moći gledati njihove utakmice doigravanja. Obje utakmice Rijeke protiv danskog Midtjyllanda prenosit će se na kanalu MAXSport 1, dostupnom putem MAXtv-a.  Prvi susret igra se u četvrtak, 20. kolovoza od 19 sati u Danskoj, a uzvrat na Rujevici igra se tjedan dana kasnije, 27. kolovoza, s početkom u 20:45.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Splitski Hajduk nastavlja s praksom prijenosa na klupskoj televiziji. Obje utakmice doigravanja protiv poljskog Rakówa navijači će moći pratiti na HDTV-u, koji je dostupan korisnicima MAXtv-a i Iskon.TV-a, ali uz dodatnu naplatu. 

Prvi dvoboj igra se na Poljudu ovog četvrtka u 21 sat, dok je uzvrat je tjedan dana poslije u poljskom gradu Częstochowi.

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

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