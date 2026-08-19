Evo gdje gledati Hajduk i Rijeku u pohodu na Konferencijsku ligu

Rijeka i Hajduk, hrvatski predstavnici pred vratima su Konferencijske lige. U četvrtak, 20. kolovoza čekaju ih prvi susreti 4. pretkola Konferencijske lige.

Poznato je i gdje će navijači moći gledati njihove utakmice doigravanja. Obje utakmice Rijeke protiv danskog Midtjyllanda prenosit će se na kanalu MAXSport 1, dostupnom putem MAXtv-a. Prvi susret igra se u četvrtak, 20. kolovoza od 19 sati u Danskoj, a uzvrat na Rujevici igra se tjedan dana kasnije, 27. kolovoza, s početkom u 20:45.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Splitski Hajduk nastavlja s praksom prijenosa na klupskoj televiziji. Obje utakmice doigravanja protiv poljskog Rakówa navijači će moći pratiti na HDTV-u, koji je dostupan korisnicima MAXtv-a i Iskon.TV-a, ali uz dodatnu naplatu.

Prvi dvoboj igra se na Poljudu ovog četvrtka u 21 sat, dok je uzvrat je tjedan dana poslije u poljskom gradu Częstochowi.