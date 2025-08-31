Evo gdje gledati Hajduk - Rijeka

U nedjelju od 21 sat nogometaši Hajduka i Rijeke zaključit će peto kolo Hrvatske nogometne lige. ''Bijeli'' su domaćini na Poljudu, a hrvatski prvak dolazi na teško gostovanje u izazovnom trenutku za klub. Riječani su tek na osmom mjestu HNL-a i loš bi rezultat produbio njihovu krizu, a prijenos susreta bit će na MaxSport 1 programu.

Prema kladionicama, Hajduk je favorit za pobjedu. Tečaj na pobjedu momčadi Gonzala Garcije je 1,90, dok je koeficijent na pobjedu Rijeke čak 5! Za remi kladionice su stavile tečaj 3,60.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ove su dvije momčadi u 2025. tri puta odmjerile snage, jednom u Kupu i dva puta u HNL-u, ali ovo će im biti prvi ovosezonski susret. Hajduk je 18. svibnja slavio 2-1 na Poljudu, a Rijeka 16. ožujka 3-1 na Rujevici. Krajem veljače Rijeka je izbacila Hajduk iz Kupa pobjedom od 2-1.

- Rijeka je opasna, nekad se dogodi da ne odgovorite dobro kad igrate dva puta tjedno, to im se dogodilo. Oni su opasni, bit će umorni i razočarani, ali oni su prvaci, opasni su, imaju dobrog trenera i igrače, dobra su momčad, bit će umorniji, to je jasno, ali ipak su i dalje jako opasni - istaknuo je Gonzalo Garcia uoči utakmice.