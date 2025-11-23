Obavijesti

Evo gdje gledati HNL, Modrića protiv Sučića, londonski derbi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Pixsell/reuters/canva

Istra se pobjedom protiv Dinama priključila borbi za Europu, a ako pobijedi Goricu, preskočit će Slaven Belupo na trećem mjestu! Utakmicu u Gorici sudi Ante Čulina

Današnji dan nudi nam pregršt zanimljivih utakmica diljem Europe. U Engleskoj se igra londonski derbi, Osijek traži bijeg s dna tablice protiv Lokomotive, a Real Madrid želi vratiti bodovnu prednost u Španjolskoj. Evo top 5 dvoboja. 

Osijek - Lokomotiva 16.00 (HRT 2/MAX Sport 1)

Nitko se u Osijeku nije ni u noćnim morama mogao nadati da će "bijelo-plavi" nakon 13 kola biti posljednja momčad lige. A evo ih. Pretposljednji Vukovar bježi bod, a pred igračima Željka Sopića domaći je ogled protiv Lokomotive. Možemo slobodno reći da se "lokosi" bore za Europu, s obzirom na to da trećeplasirani Slaven Belupo bježi četiri boda (uz utakmicu više), iako je između njih još tri momčadi. Gusto je u sredini ljestvice, a tamo se želi ubaciti i Osijek koji na Opus Areni ima imperativ pobjede!

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Arsenal - Tottenham 17.30 (Arena Sport 1)

Porazima Manchester Cityja i Liverpoola, Arsenalu se otvara prilika da dodatno pobjegne najvećim konkurentima. Istini za volju, Chelsea se ubacio na drugo mjesto, ali dojam je da su "redsi" i "građani" označeni kao favoriti (uz Arsenal) za titulu. Tottenham je osmi, neće se predati, a rivalstvo ovih dvaju klubova znalo je ponuditi spektakularne utakmice. Moglo bi tako biti i danas. 

Gorica - Istra 1961 18.15 (MAX Sport 1)

U Turopolje stižu Puljani u dvoboju susjeda na ljestvici. Gorica je trenutačno osma na ljestvici s 15 bodova, nije (pre)daleko od zone ispadanja i bodovi su nužnost. S druge strane, Istra se pobjedom protiv Dinama priključila borbi za Europu, a ako pobijedi Goricu, preskočit će Slaven Belupo na trećem mjestu! Utakmicu sudi Ante Čulina. 

Serie A - Atalanta v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Inter - Milan 20.45 (Arena Sport 1)

Derby della Madonnina! Gledajući kroz prizmu hrvatskih nogometaša, nikad s većim zanimanjem nismo pratili ovu utakmicu. Petar Sučić trebao bi se naći u početnom sastavu Intera, dok "crveno-crne" predvodi neuništivi Luka Modrić. Dvoboj Hrvata u veznom redu. Utakmica je važna i rezultatski, Inter je na drugom mjestu Serie A sa 24 boda, dok je milan peti sa dva boda manje. U slučaju pobjede europskog viceprvaka, preskočit će Napoli i postati lider, dok bi se Milan bodovno izjednačio s vodećim Napolitancima. Tu je i Roma sa 24 boda, a ona igra protiv Cremonesea u gostima. 

LaLiga - Rayo Vallecano v Real Madrid
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Elche - Real Madrid 21.00 (Arena Sport 3)

Barcelona se pobjedom protiv Athletica izjednačila s Realom na vrhu, s tim da "kraljevski klub" ima utakmicu manje. Elche na papiru zvuči kao lagan zalogaj, ali ta je momčad protiv Barcelone u gostima imala veći posjed lopte (51 posto naspram 49 posto). Dakako, Real je favorit, ali nakon reprezentativne stanke favoriti često "kihnu". 

Uživajte! 

