NOGOMETNA NEDJELJA

Evo gdje gledati HNL, Romu i Napoli, Chelsea - Arsenal i Real

Piše Petar Božičević,
Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Betis i Sevilla igraju seviljski derbi, u Italiji se Roma i Napoli bore za vrh, Rijeka gostuje kod Lokomotive, a Real Madrid traži povratak na vrh La Lige. Spektakl je i u Londonu gdje se sastaju Chelsea i Arsenal

Današnji je nogometni dan ispunjen uzbuđenjima u ligama petice. Igra i hrvatski prvak, derbiji se igraju u Engleskoj, Italiji, kao i u Španjolskoj. Ovo je top 5 utakmica:

Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 02:07
Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Lokomotiva - Rijeka 15.00 (HRT 2/MAX Sport 1)

Hrvatski prvak značajno je podigao formu u posljednje vrijeme. Točnije, nakon reprezentativnke stanke. Rijeka je razbila Hajduk 5-0 u Jadranskom derbiju, a potom nadigrala AEK iz Larnace, iako je završilo 0-0. Trenutačno je u HNL-u osma momčad lige sa 17 bodova, dok je Lokomotiva mjesto iznad s bodom više. 

Sevilla - Real Betis 16.15 (Arena Sport 1)

Seviljski derbi! Domaćin je deseta momčad La Lige sa 16 bodova, dok je Betis peti sa 21 bodom. Svijetla točka Sevilline sezone definitivno je razbijanje Barcelone 4-1, ali eventualna pobjeda u derbiju približila bi ju europskim pozicijama. Betis će ove sezone gostovati i kod Dinama u Europskoj ligi 11. prosinca. 

UEFA Champions League - Arsenal v Bayern Munich
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Chelsea - Arsenal 17.30 (Arena Sport 1)

Londonski derbi! Chelsea nakon sjajnog dvoboja protiv Barcelone i visoke 3-0 pobjede dočekuje fantastične "topnike", koji su ove sezone odlični. Momčad Mikela Arteta vodeća je i u Premier ligi i u Ligi prvaka, a ako pobijedi Chelsea, imat će sedam bodova više od Manchester Cityja na vrhu. 

UEFA Europa League - AS Roma v FC Midtjylland
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Roma - Napoli 20.45 (Arena Sport 1)

Talijanski derbi! Roma se pobjedom može vratiti na vrh poretka jer vodeći Milan bježi jedan bod, uz utakmicu više. Trećeplasirani Napoli ima dva boda manje od Rome, a eventualnom pobjedom može preskočiti Rimljane i bodovno se izjednačiti s Milanom. 

UEFA Champions League - Olympiacos v Real Madrid
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Girona - Real Madrid 21.00 (Arena Sport 3)

Livakovićeva Girona dočekuje "kraljeve" sa željom da mu treću gostujuću prvenstvenu utakmicu zaredom uzme bodove. Real je 9. studenog odigrao 0-0 kod Raya Vallecana, a 23. studenog 2-2 kod Elchea. 

