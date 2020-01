Evo gdje gledati meč Hrvatske i Bjelorusije na Euru u Grazu...

Bjelorusi su bili bolji na otvaranju rukometnog Eura prvenstva u skupini A 35-30, a srpskom izborniku najviše smeta velik broj primljenih golova. Peruničić je toliko daleko otišao da je preuzeo odgovornost zbog, kako on kaže, kukavičke predstave svoje momčadi. No, nije ta Bjelorusija lak protivnik, a sigurno će to pokazati i protiv Hrvatske.

- Karaljok je među tri najbolja pivota na svijetu, a Kuleš izvanredan šuter - rekao je za 24sata Igor Karačić, najbolji hrvatski rukometaš i uzdanica Line Červara.

Moramo igrati jako disciplinirano, s dugim napadima. Ako ćemo ići na veliki rezultat, izgubit ćemo utakmicu, priznao je izbornik 'kauboja' Lino Červar uoči utakmice protiv Bjelorusije.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Hrvati su prvenstvo otvorili pobjedom nad Crnom Gorom 27-21 koja je izgledala odlično - u drugom dijelu. Prvi dio ličio je na onaj s priprema, Hrvatska se polako budila, kao dizelaš. Srećom, svaki dizelaš nakon nekog vremena upali pa tako i naš, a ovaj naš je predvodio iskusni Domagoj Duvnjak. Ukradena lopta, postignuti golovi, odlična igra u obrani 5-1, sve to donijelo je Duletu nagradu za igrača utakmice. Dok on time poklanja vodu djeci Etiopije, Damir Kajba je na klupi poklanjao vodu iscrpljenom Cindriću koji je bio naš najbolji strijelac sa sedam golova i Zlatku Horvatu koji sprintao 'kao Bolt', iako je najstariji u momčadi.

Zadnji put su nas Bjelorusi dobro namučili, čak izludili izbornika da povuče njihovog igrača uz crtu. Uh... Bilo je svega. Ali, ishod je bio dobar (25-23 za Hrvatsku). Pa ako treba, neka još jednom bude borbeno!

Susret možete pratiti u izravnom prijenosu na RTL televiziji od 15:00, ako vas zanima uvodna emisija, ako vas ne zanima, pratite utakmicu od 15:55. Utakmicu možete gledati i na platformi RTL Play.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tema: Rukometni Euro 2020.