Evo gdje gledati Ligu prvaka: City lovi čudo protiv Reala, PSG u prednosti. Bodø blizu povijesti

Četiri utakmice, četiri priče, od norveške bajke u Lisabonu do obračuna giganta na Etihadu. Liga prvaka donosi revanše osmine finala u kojima većina favorita ima posla, a jedan autsajder mirno čeka povijest. Evo kad i gdje gledati spektakle u najelitnijem nogometnom natjecanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:37 'Moramo dati sve od sebe', kaže Tudor iz Spursa uoči utakmice Lige prvaka protiv Atletica | Video: 24sata/Reuters

Sporting - Bodo/Glimt (18.45)

Bodø/Glimt dolazi u Lisabon s fantastičnom prednošću od 3-0 iz prve utakmice i na korak je od senzacionalnog prolaska u četvrtfinale. Nijedna norveška momčad prije njih nije prošla ni grupnu fazu najelitnijeg nogometnog natjecanja u Europi. Golove u prvoj utakmici zabili su Sondre Fet (29), Ole Didrik Blomberg (25) i Kasper Høgh (25), sva trojca nadaju se prvom pozivu u reprezentaciju Norveške. Glimt je u ovoj sezoni već pobijedio Atletico Madrid, Manchester City te Inter dva puta. Sporting mora zabiti najmanje četiri gola bez primljenog da prođe bez produžetaka, gotovo nemoguć zadatak.

Manchester City - Real Madrid (21 sat)

Federico Valverde (27) zabio je hat-trick za samo 22 minute u prvom poluvremenu na Bernabéuu, čime je pogurao Real do pobjede 3-0 protiv 'građana'. Samo jedan igrač prije njega zabio je tri komada u prvom poluvremenu protiv engleskog suparnika u Ligi prvaka - Lionel Messi za Barcelonu protiv Arsenala 2010 godine. 'Kraljevi' su igrali bez ozlijeđenih Mbappéa, Bellinghama i Rodryga, a u uzvrat idu dodatno ohrabreni dobrom predstavom u domaćem prvenstvu protiv Elchea (4-1).

Foto: Isabel Infantes

Pep Guardiola ostao je bez odgovora na Realove kontranapade, a Vinicius (25) nije iskoristio i jedanaesterac u nastavku. Nebeskoplavi sa sjevera Engleske za vikend propustili su slaviti protiv West Hama (1-1), a moraju zabiti najmanje tri puta protiv ponajbolje momčadi Europe za prolaz u sljedeću fazu turnira kojeg su jedini put osvojili 2023. godine. Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol i dalje se oporavljaju od ozljeda te se ne očekuje njihov nastup.

Chelsea- PSG (21 sat)

PSG je u prvoj utakmici zabio tri gola u posljednjih 20 minuta i slavio 5-2. Ključan je bio Kvaratškelia (25) koji je s klupe asistirao i postigao dva gola u završnici. Njihov ligaški susret protiv Nantesa, prvotno zakazan za ovaj vikend, odgođen je kako bi se francuski prvaci mogli što bolje pripremiti za uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka. Chelsea ima gotovo nemoguć zadatak pred sobom. Samo su četiri momčadi od 51 u povijesti Lige prvaka uspjele proći dalje nakon poraza od tri ili više golova razlike u prvoj utakmici. U subotu su poraz u Europi povezali i s porazom u ligi protiv Newcastlea (1-0), zbog čega su pali na šestu poziciju, izvan mjesta koje vode u Ligu prvaka.

Arsenal - Bayer Leverkusen (21 sat)

Kai Havertz (26) ušao je s klupe i zabio svojoj bivšoj ekipi iz penala u završnici za konačnih 1-1 u prvoj utakmici. Spasio je tako Arsenal od poraza u gostima, pa revanš na Emiratesu ostaje potpuno otvoren. Domaćini u utakmicu ulaze nakon važne pobjede 2-0 nad Evertonom u Premier ligi gdje i dalje drže vodeće mjesto. S druge strane, Leverkusen dolazi oslabljen.

Golman Flekken, braniči Badé, Arthur i Vázquez izvan su stroja, a u posljednjih pet utakmica upisali su samo jednu pobjedu. Ipak, za vikend su remizirali s vodećim Bayernom (1-1), doduše utakmicu su završili s dva igrača više. Taj rezultat spustio ih je na šestu poziciju u prvenstvu te će sigurno biti motivirani za Ligu prvaka.

Gdje gledati?

Sporting - Bodo/Glimt (18.45), Arena Sport 2

Manchester City - Real Madrid (21 sat), Arena Sport 1

Chelsea- PSG (21 sat), Arena Sport 2

Arsenal - Leverkusen (21 sat), Arena Sport 3