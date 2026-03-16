Neviđene scene na Ligi prvaka. Ima netko nešto protiv suđenja?
Esperance Tunis pobijedio je Al Ahly 1-0 u prvoj utakmici četvrtfinala afričke Lige prvaka, a jedini gol zabio je Mohamed Tougai iz penala u 73. minuti. Utakmica visokog intenziteta između dva velikana afričkog nogometa bila je neizvjesna sve do do kraja, a nezadovoljstvo u taboru egipatskog kluba bilo je vidljivo i nakon posljednjeg zvižduka.
Zato je glavni sudac Issa Sy, odmah nakon što je odsvirao kraj, izvadio crveni karton i držao ga u ruci kao jasnu poruku da neće tolerirati prigovore igrača ili članova struke na svoje odluke. Čini se da mu je taktika upalila, pošto mu gotovo nijedan igrač nije prišao po završetku utakmice.
