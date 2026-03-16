Neviđene scene na Ligi prvaka. Ima netko nešto protiv suđenja?

Piše Bruno Lukas,
Neviđene scene na Ligi prvaka. Ima netko nešto protiv suđenja?
Esperance Tunis pobijedio je Al Ahly 1-0 u četvrtfinalu afričke Lige prvaka, no više od rezultata pozornost je privukao neobičan potez suca koji je po završetku izvadio crveni karton kao upozorenje igračima

Esperance Tunis pobijedio je Al Ahly 1-0 u prvoj utakmici četvrtfinala afričke Lige prvaka, a jedini gol zabio je Mohamed Tougai iz  penala u 73. minuti. Utakmica visokog intenziteta između dva velikana afričkog nogometa bila je neizvjesna sve do do kraja, a nezadovoljstvo u taboru egipatskog kluba bilo je vidljivo i nakon posljednjeg zvižduka.

VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea

Zato je glavni sudac Issa Sy, odmah nakon što je odsvirao kraj, izvadio crveni karton i držao ga u ruci kao jasnu poruku da neće tolerirati prigovore igrača ili članova struke na svoje odluke. Čini se da mu je taktika upalila, pošto mu gotovo nijedan igrač nije prišao po završetku utakmice. 

Komentari 0
