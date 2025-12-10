Evo gdje gledati Ligu prvaka: Real protiv Cityja u derbiju kola, Ivan Leko debitira s Arsenalom

Srijeda nam donosi jedan od najvećih europskih derbija u zadnjih nekoliko godina. Sudar Real Madrida i Manchester Cityja centralna je utakmica šestog kola Lige prvaka. PSG ide u Bilbao, Kovač i Dortmund imaju lakši posao, a u akciju će i Arsenal protiv Club Bruggea koji je preuzeo Ivan Leko tek što je dao otkaz u Gentu. Zanimljivo će biti i u Lisabonu gdje će se susresti Benfica i Napoli, dok Oršićev Pafos ide na Juventus. U ranijem terminu igraju Villarreal i Kopenhagen te Qarabag i Ajax. Pripremite kokice!

Sudar titana u Madridu

Ovo je utakmica koju čeka cijela nogometna Europa. Petnaesti put u povijesti Lige prvaka sastaju se Real Madrid i Manchester City, a sjećanja na prošlogodišnje dramatično doigravanje, u kojem je Real slavio s ukupnih 6-3, još su svježa.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

"Kraljevski klub" ulazi u susret pod pritiskom. Momčad Xabija Alonsa u posljednje je vrijeme neuvjerljiva, a šokantan poraz 2-0 od Celte Vigo proteklog vikenda samo je pojačao nervozu. Ipak, u Europi je priča drugačija. U prošlom kolu svladali su Olympiacos u trileru 4-3, a nevjerojatni Kylian Mbappé zabio je sva četiri gola i stigao do brojke od devet pogodaka u natjecanju.

S druge strane, City se vraća u formu. Nakon vlastitog kiksa u Ligi prvaka i poraza 2-0 od Leverkusena, "građani" su nanizali tri pobjede u Premier ligi i puni samopouzdanja dolaze u Madrid. U fokusu će, naravno, biti i Erling Haaland. Iako obojica imaju senzacionalan početak sezone, Mbappé s 25 golova u svim natjecanjima ima prednost nad Haalandom (20). Ovo će biti treći čin njihovog rivalstva, a Francuz je slavio u posljednjem. Očekuje se otvorena utakmica jer u devet od posljednjih deset međusobnih susreta oba su tima zabila gol.

Branitelji naslova na testu u Baskiji

San Mamés bit će poprište sudara dvaju različitih nogometnih svjetova. Domaći Athletic Club, poznat po svojoj čvrstini, dočekuje najefikasniju momčad natjecanja, Paris Saint-Germain. Parižani su u prvih pet kola zabili čak 19 golova i s 12 bodova drže drugo mjesto na ljestvici.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Momčad Luisa Enriquea želi pobjedom osigurati mjesto među najboljih osam, no Athletic neće biti lak zalogaj. Iako su Baski tek 27. na ljestvici sa samo četiri boda, pobjeda bi ih vratila u igru za doigravanje. Morat će odigrati savršenu obrambenu utakmicu kako bi zaustavili napadački stroj PSG-a, koji predvode kreativci poput Bradleyja Barcole i Ousmanea Dembéléa. Athletic je za vikend upisao veliku pobjedu 1-0 protiv Atletico Madrida, što im sigurno diže samopouzdanje pred dolazak europskih prvaka. Unatoč tome, superračunalo Opte daje PSG-u velikih 57.8 posto šanse za pobjedu.

Dortmund protiv norveškog autsajdera

Na Signal Iduna Parku očekuje se jednosmjerna utakmica. Borussia Dortmund, drugi najefikasniji napad Lige prvaka sa 17 golova, dočekuje Bodø/Glimt, momčad koja je na rubu ispadanja. Nijemci, koje vodi Niko Koval, su u pet kola upisali četiri pobjede, uključujući i uvjerljivih 4-0 protiv Villarreala, te imaju fantastičan domaći niz, izgubili su samo jednu od posljednjih 20 utakmica Lige prvaka pred svojim navijačima.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

S druge strane, Bodø/Glimt još uvijek čeka prvu pobjedu u natjecanju. Norvežani su osvojili samo dva boda u prvih pet kola i nada u europsko proljeće polako se gasi. Uz to, nedavno su za samo jedan bod ostali bez naslova prvaka u domaćem prvenstvu. Sve osim uvjerljive pobjede Dortmunda, za koju im analitičari daju 67,4 posto šanse, bilo bi prvorazredno iznenađenje.

Gdje gledati?

Villarreal - Kopenhagen , 18.45, Arenasport 2

, 18.45, Arenasport 2 Qarabag - Ajax , 18.45, Arenasport 3

, 18.45, Arenasport 3 Real Madrid - Manchester City , 21.00, HTV 2 i Arenasport 1

, 21.00, HTV 2 i Arenasport 1 Club Brugge - Arsenal , 21.00 Arenasport 2

, 21.00 Arenasport 2 Borussia Dortmund - Bodo/Glimt , 21.00, Arenasport 3

, 21.00, Arenasport 3 multiprijenos, Arenasport 5

Benfica - Napoli , 21.00, Arenasport 6

, 21.00, Arenasport 6 Bayer Leverkusen - Newcastle , 21.00, Arenasport 7

, 21.00, Arenasport 7 Athletic Bilbao - PSG , 21.00, Arenasport 8

, 21.00, Arenasport 8 Juventus - Pafos, 21.00, Arenasport 9