BOGATA SPORTSKA SRIJEDA

Evo gdje gledati ludnicu na Euru rukometaša, ključnu utakmicu futsal 'vatrenih' i Ligu prvaka

Piše Issa Kralj,
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski rukometaši pobijedili su Sloveniju 28-24 i 'odškrinuli' si vrata prema polufinalu. Slijedi im zadnja utakmica protiv Mađarske od 18 sati, ali danas se igraju čak četiri utakmice koje bi mogle utjecati na budućnost

Admiral

Pred nama je bogata sportska srijeda u kojoj nas očekuje pregršt utakmica iz nekoliko sportova. Glavni fokus je na Europskom rukometnom prvenstvu gdje se igra završnica turnira i očekujemo rasplet skupine 2 u kojoj se nalaze naši rukometaši, igra se čak 18 utakmica Lige prvaka, a čeka nas nastup hrvatske futsal reprezentacije na Euru. Pa krenimo redom!

Hrvatski rukometaši pobijedili su Sloveniju 29-25 i 'odškrinuli' si vrata prema polufinalu. Slijedi im zadnja utakmica protiv Mađarske od 18 sati, ali danas se igraju čak četiri utakmice koje bi mogle utjecati na budućnost Hrvatske na turniru.

Slovenija - Island 15.30 sati (RTL 2, Voyo)

Prije nego što izabranici Dagura Sigurdssona izađu na teren, u Malmöu se igra dvoboj koji bi mogao smanjiti broj kombinacija. Slovenci se mogu 'pozdraviti' od polufinala nakon što su izgubili od Hrvatske te im čak ni pobjeda protiv Islanda ne bi bila dovoljna. S druge strane, ako Islanđani pobijede imat će sedam bodova, što stavlja veći pritisak na Hrvatsku da pobjedi Mađare. 

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL


Hrvatska - Mađarska 18 sati (RTL, Voyo) 

Prije točno godinu dana, Hrvatska je u infarktnoj završnici pobijedila Mađarsku na Svjetskom prvenstvu i plasirala se u polufinale. Heroj je tada bio Marin Šipić koji je u posljednjoj sekundi zabio za 31-30, sada ga nema na prvenstvu, a Hrvatsku čeka isti protivnik za plasman u polufinale. Rukometaši igraju najvažniji susret drugog kruga i trebaju pobijediti jer pobjeda nosi prvo mjesto u skupini. 

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Mađarska
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Mađarska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ako remiziramo sa Mađarskom, a Švedska pobijedi Švicarsku te Island slavi protiv Slovenije, onda smo treći na tablici i ne idemo u polufinale. U tom slučaju ispali bi zbog gol razlike. Znači cilj protiv Mađarske je jasan - idemo po pobjedu. 

Njemačka - Francuska 18 sati (Voyo)

To je utakmica koja u praksi može odrediti tko će završiti kao prvi pratitelj Danske u toj skupini, a upravo bi drugoplasirani iz Herninga mogao na Hrvatsku ako naši rukometaši završe prvi u skupini. Nijemcima je za prolazak dalje dovoljan i remi. 

Danska - Norveška 20.30 sati (Voyo)

Druga utakmica večeri u Herningu donosi pravu poslasticu i dvoboj rukometnih velesila. Danska je već osigurala polufinale, ali nije svejedno hoće li skupinu završiti prva ili druga. Ako Danska zadrži prvo mjesto u skupini, Hrvatska (ako bude prva u skupini) ide na drugoplasiranog iz Herninga i tako vrlo vjerojatno izbjegava Dansku u polufinalu. 

Hrvatska - Latvija 16.30 sati (Voyo)

Hrvatsku futsal reprezentaciju danas čeka dvoboj protiv Latvije, a izabranici Marinka Mavrović nakon dva remija traže prvu pobjedu na Euru. Latvija je jedan od domaćina Europskog prvenstva, a Hrvatskoj za prolazak dalje igra samo pobjeda. U slučaju da pobjedi, u sljedećoj fazi natjecanja čeka ju Armenija. 

Liga prvaka, 18 utakmica (Arena Sport i HRT 2)

U 8. kolu Lige prvaka očekuje nas čak 18 utakmica. Kovačeva Borussia Dortmund suočit će se sa Sučićevim Interom, Manchester City bez Joška Gvardiola i Matea Kovačića igra protiv Galatasaraya, a Perišićev PSV igra protiv Bayerna. Utakmice su na rasporedu u 21 sat, a prijenos je na kanalima Arene Sport.

  • Borussia Dortmund - Inter - HRT 2, Arena Sport 3
  • Liverpool - Qarabag 
  • Barcelona - Kopenhagen - Arena Sport 10
  • PSG - Newcastle - Arena Sport 2
  • Manchestery City - Galatasaray - Arena Sport 7
  • Leverkusen - Villareal
  • Arsenal - Kairat
  • Benfica - Real Madrid - Arena Sport 5
  • Brugge - Marseille 
  • Frankfurt - Tottenham
  • Atletico - Bodo
  • Ajax - Olympiacos 
  • PSV - Bayern - Arena Sport 8
  • Napoli - Chelsea - Arena Sport 1
  • Bilbao - Sporting 
  • Monaco - Juventus - Arena Sport 9
  • USG - Atalanta
  • Pafos - Slavia Prag

OSTALO

