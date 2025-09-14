City je nakon tri kola osvojio svega tri boda, dok je United na četiri. Joško Gvardiol mogao bi se vratiti u prvi sastav svoje momčadi. Modrić i Moro trebali bi igrati jedan protiv drugoga na San Siru, obojica su najavljena u početnim sastavima
Evo gdje gledati mančesterski derbi, Dinamo protiv Gorice, finale EuroBasketa, Modrića...
Nedjelja je uvijek rezervirana za sportska događanja, pogotovo u ovakvim danima kakav je danas. U Latviji se igra finale Europskog prvenstva u košarci, u Tokiju je u tijeku Svjetsko prvenstvo u atletici, a u tijeku su i utakmice u nogometnim ligama diljem Europe.
Osijek - Vukovar (17.00, MAX Sport 1)
Osječani su pod imperativom pobjede, s obzirom na to imaju samo tri boda i na pretposljednjem su mjestu HNL-a. Vukovar je posljednji sa dva osvojena boda. Utakmicu sudi Ante Čulina, a domaćin je veliki favorit.
Manchester City - Manchester United 17.30 (Arena Sport 1)
Derbi između "građana" i "crvenih vragova" uvijek je neizvjestan i otvoren. I dok je momčad Pepa Guardiole bila u znatno boljoj formi, United joj je znao napakostiti. City je nakon tri kola osvojio svega tri boda, dok je United na četiri. Joško Gvardiol mogao bi se vratiti u prvi sastav svoje momčadi.
Dinamo - Gorica 19.15 (MAX Sport 1)
Nakon poraza Hajduka od Varaždina, "modri" se imaju priliku odvojiti na vrhu ljestvice uoči velikog derbija. Veliki su favoriti protiv Gorice i sve osim pobjede domaćina bilo bi iznenađenje.
Turska - Njemačka 20.00 (Sport Klub 1)
Finale EuroBasketa bit će spektakularno! Nijemci su na putu do finala praktički "pregazili" sve suparnike osim Slovenije u četvrtfinalu, protiv koje su se namučili. Turska je također sve pobijedila, a u polufinalu je bila bolja od Grčke. Nijemci jesu favoriti...
Milan - Bologna 20.45 (Arena Sport 1)
Luka Modrić trebao bi se naći u početnom sastavu domaćina protiv Bologne. U prva dva kola je Milan jednom pobijedio i jednom izgubio, a protiv Bologne je favorit za slavlje. Za goste bi se Moro trebao naći u početnom sastavu.
Uživajte!
