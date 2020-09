Evo gdje gledati novi Hrgovićev meč na putu do svjetske titule

Najbolji hrvatski teškaš ovu subotu ima 11. profesionalni meč protiv Grka Alexandra Kartozije protiv kojega nema pravo na krivi korak. Event u danskoj Struer Areni počinje u 20 sati

<p>Moj je trener <strong>Yousef Hasan</strong> točno znao, taj dan mi je prije treninga rekao da ima osjećaj da će Pala otkazati. I nakon treninga to nam jave...</p><p>Otkrio je to <strong>Filip Hrgović</strong> (28) uoči puta u Dansku, gdje će ovu subotu 11. profesionalnu borbu imati protiv <strong>Alexandra Kartozije</strong> (39), Grka gruzijskog podrijetla, koji ima omjer 8-1-1.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO:</b></p><p>- On nema što izgubiti, a ja mogu izgubiti puno, zato moram biti oprezan. Žao mi je što se Pala ozlijedio, pašu mi iskusniji i jači boksači. Međutim, moj profesionalni skor nije mnogo veći od Kartozijina. Brz je, jak i opasan boksač. Od osam pobjeda, sedam ih je postigao nokautom. Ali nokautirat ću ga! - govori Filip, koji planira odraditi tri borbe do kraja godine. </p><p>Druga je već dogovorena, protiv Amerikanca <strong>Rydella Bookera</strong> (39 godina, 26-3-0) u SAD-u u listopadu, a trećoj se nada u prosincu.</p><p>- Moji rivali miruju pa bih volio iskoristiti to za uspon na rang listi. Zato mi je dobro imati bilo kakvu borbu, protiv bilo koga - kaže Hrga, koji si gradi poziciju za juriš na svjetski tron.</p><p>Iako se iz njegova tabora moglo čuti i da se Pala uplašio i zato odustao, i protiv “grčke letve” treba biti oprezan. Jer poraz bi bacio Filipa jako unatrag.</p><p>Prvi put otkako surađuju za borbu se nije pripremao s kubanskim trenerom Diazom.</p><p>Hrga i Kartozia predborba su meču za žensku WBO titulu u bantam kategoriji između neporažene Dankinje <strong>Dine Thorslund</strong> (14-0-0) i Srpkinje <strong>Nine Radovanović</strong> (14-3-0). Priredba u Struer Areni počinje u 20 sati, a Hrgovićev je meč pretposljednji, šesti u rasporedu. Borbu možete gledati na RTL-u od 20.10.</p>