Evo gdje gledati okršaj Arsenala i Atletica. Analitičke kuće daju veliku prednost jednoj momčadi

Liga prvaka ulazi u završnu fazu, još su samo tri utakmice do kraja natjecanja! Arsenal će od 21 sat dočekati Atletico Madrid na Emiratesu u uzvratu polufinala. Prva utakmica završila je 1-1 na Wandi Metropolitana.

Put do polufinala

Arsenal je protutnjao kroz ligašku fazu natjecanja sa svih osam pobjeda i prometnuo se za prvog favorita prema analitičkim kućama, ali u nokaut fazi nije bilo toliko uvjerljiv.

U osmini finala su "topnici" prošli Bayer Leverkusen (ukupno 3-1), a u četvrtfinalu Sporting (1-0). Mnogo je onih koji su kritizirali način igre londonskog kluba, ali Artetina je momčad na koračić od finala elitnog klupskog natjecanja.

S druge strane, Atletico Madrid je završio 14. u ligaškoj fazi, a potom u doigravanju za osminu finala prošao Tottenham s ukupnih 7-5. U četvrtfinalu su "colchonerosi" izbacili Barcelonu s ukupnih 3-2.

Predviđanja superračunala

Prema predviđanjima analitičke kuće Opte, Arsenal ima čak 68 posto šanse za ulazak u finale, dok Atleticu daju 32 posto. Zanimljivo, ni Arsenal ni Atletico Madrid nikad u povijesti nisu postali europski prvaci, iako je madridski klub igrao tri finala, a Arsenal jedno. Od Atletica je dvaput bio bolji Real Madrid (2014. i 2016.), a jednom Bayern (1974.), dok je Arsenala 2006. pobijedila Barcelona.

Utakmicu sudi Nijemac Daniel Siebert, a prijenos je na Areni Sport 1.