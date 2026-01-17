Evo gdje gledati rukometaše, Hrvatska - Rumunjska, derbi u Mančesteru, Hajduk te Real M.

Kakav sportski dan je pred nama! Hrvatski rukometaši kreću u nastup na Europskom prvenstvu, vaterpolisti igraju važan dvoboj, a u nogometu je čitav niz jakih utakmica. Evo što nas čeka.

Manchester United - Manchester City 13.30 (Arena Sport 1)

Mančesterski derbi za početak dana! United se nakon smjene Rubena Amorima nije previše usrećio, a "crveni vragovi" u nizu su od četiri utakmice bez pobjede. Štoviše, u posljednjih sedam utakmica imaju samo jednu pobjedu. S druge strane, City je frustracije nakon tri uzastopna remija u Premier ligi iskalio na Exeteru u Kupu i zabio mu 10 komada (10-1), a nakon toga je pobijedio i Newcastle u prvom dvoboju polufinala liga kupa. United je trenutačno sedmi u Premiershipu s 32 boda, a City je drugi sa 43 boda.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Real Madrid - Levante 14.00 (Arena Sport 3)

Neviđeni zvižduci spremaju se na Bernabeuu za igrače "kraljevskog kluba" koji su se propisno osramotili ispadanjem od Albacetea (3-2) iz osmine finala Kupa. Vinicius Junior bit će na posebnom udaru, navijači "los blancosa" ne opraštaju mu ponašanje poput razmaženog derišta i direktno kumovanje smjeni klupske legende Xabija Alonsa. Real bi se s pobjedom primaknuo Barceloni na bod zaostatka, a pretposljednji Levante (14 bodova) trebao bi poslužiti kao "ispušni ventil".

Hajduk - Široki Brijeg 15.00 (Hajduk Digital TV)

Utakmica na Poljudu bit će zatvorena za javnost, a nakon utakmice će izjave dati trener Gonzalo Garcia i jedan od igrača. Splićani se pripremaju za nastavak sezone koji je na rasporedu 25. siječnja protiv Istre 1961, a dvoboj protiv bosanskohercegovačkog prvoligaša bit će pravi test za "bile".

Split: Hajduk i Posušje odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 15.30 (Sport Klub 2)

Bit će ovo veliki dan za Andreja Kramarića! Na utakmici prošlog kola zabio je hat-trick i sa 302 utakmice postao Hrvat s najviše nastupa u povijesti Bundeslige, a navijači Hoffenheima priredili su mu veliki natpis na kojem piše "Hvala za 300 utakmica".

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Osim toga, Kramarić je dobio grafit na stepenicama tribine PreZero Arene, koji izgleda fenomenalno. Grafit prikazuje Kramarića kako proslavlja gol u poznatom plavom dresu, a ovakvu čast zaista dobivaju samo istinske legende kluba, što Kramarić za Hoffenheim svakako jest.

Hrvatska - Gruzija 18.00 (RTL)

Vrijeme je za siječanjsko rukometno ludilo! Nakon srebra s posljednjeg Svjetskog prvenstva, hrvatski će rukometaši pokušati replicirati sličan uspjeh i na europskoj smotri. Protiv Gruzije je momčad Dagura Sigurdssona veliki favorit i sve osim pobjede Hrvatske bilo bi ogromno iznenađenje. U skupini su još Nizozemska i Švedska. Sretno, dečki!

Foto: Sasa Miljevic

RB Leipzig - Bayern 18.30 (Sport Klub 2)

Teško će itko zaustaviti bavarsku mašineriju na putu osvajanja Bundeslige, ali ovo je derbi! Leipzig je treća momčad njemačkog prvenstva sa 32 boda, dok je Bayern na vrhu sa 47. Momčad Vincenta Kompanyja još uvijek nema poraz u 17 kola Bundeslige, a gol razlika je nevjerojatnih 66:13! Mogao bi ovo biti spektakl, preporučamo.

Foto: F.S./ATAImages

Hrvatska - Rumunjska 20.30 (HRT 2)

Važan dvoboj za vaterpoliste! Poraz od Grčke malo je zakomplicirao put Hrvatske do željenog polufinala, ali sve se još stigne ispraviti ako "barakude" pobijede Rumunjsku, Tursku i Italiju. Važno je drugu fazu natjecanja otvoriti pobjedom, a protiv Rumunja je naša reprezentacija veliki favorit.

Foto: F.S./ATAImages

Osim navedenog, valja izdvojiti i utakmicu Nottingham Foresta i Arsenala (18.30)i gostovanje Intera kod Udinesea (15 sati). Uživajte!