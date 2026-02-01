Evo gdje gledati rukometaše u lovu na broncu, finale Eura, HNL i Đokovićev lov na 25. GS naslov

Pred nama je bogata sportska nedjelja! Europsko rukometno prvenstvo došlo je do samog kraja i čekaju nas napeto finale i borba Hrvatske za broncu. U domaćem nogometnom prvenstvu sastaju se Osijek i Rijeka, a uzbudljivih trenutaka neće nedostajati ni u ligama petice. Pa krenimo redom...

Finale Australian Opena 9.30 (Eurosport)

Novak Đoković protiv Carlosa Alcaraza! Nevjerojatnim je polufinalnim mečom protiv Jannika Sinnera Đoković izborio finale još jednog Grand Slama. Predali su mu Mensik u osmini finala i Musetti u četvrtfinalu, a Sinnera je "sredio" u pet setova. Borit će se za 25. Grand Slam naslov u karijeri, ali Alcaraz nije lagan protivnik. Španjolac je prvi tenisač svijeta, a do finala je stigao sa samo dva izgubljena seta, oba u polufinalu protiv Zvereva. On je na šest osvojenih Grand Slam naslova, a Đoković zasad ima pozitivan omjer protiv njega (5-4).

Prijenos meča je na Eurosportu.

Foto: Tingshu Wang

Real Madrid - Rayo Vallecano 14.00 (Arena Sport 2)

U "kraljevskom klubu" su svjesni da će doček navijača biti vrlo negativan i da momčad čekaju žestoki zvižduci nakon teškog poraza od Benfice (4-2) u Ligi prvaka. Real napravi korak naprijed pa dva nazad, a Rayo nije nimalo lagan protivnik. Posljednje tri domaće utakmice s ovim suparnikom "los blancosi" su pobijedili sa 2-1, a u prvom duelu ove sezone bilo je 0-0 na Vallecasu. Madridski derbi.

PSV - Feyenoord 14.30 (Sport Klub 3)

Nizozemski derbi! Iako je razlika između PSV-a (prvoplasirani) i Feyenoorda (drugoplasirani) čak 14 bodova, derbi je derbi. Ivan Perišić najavljen je u prvom sastavu domaćina, dok bi Luka Ivanušec trebao s klupe pričekati šansu za ulazak u igru kod gostiju.

Rijeka - Osijek 15 sati (HRT 2, MaxSport 1)

Aktualni prvak Hrvatske na Opus Areni dočekuje Osijek koja je zadnja momčad na tablici. Rijeka je u posljednjem kolu izvukla remi protiv Slaven Belupa (2-2) dok je Osijek upisao poraz protiv Dinama (3-0). Riječani bi pobjedom skočili na treće mjesto na tablici. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, uz prijenos na HRT 2 i MaxSport 1.

Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatska - Island, za 3. mjesto Eura, 15.15 sati (RTL i Voyo)

Hrvatski rukometaši igraju posljednju utakmicu na Europskom prvenstvu protiv Islanda. Nakon što su u polufinalu 'za dlaku' izgubili od Njemačke (28-31), naše rukometaše čeka borba za brončanu medalju. S Islanđanima su se već susreli na ovom turniru, u drugoj fazi natjecanja pobijedili smo ih 30-29. Hrvatska već šest godina čeka medalju s europskih prvenstva, a zadnju smo osvojili 2020. kada smo bili srebrni. Grupnu fazu turnira završili su na drugom mjestu, a u polufinale su se plasirali kao prvi u skupini 2. Island je do borbe za broncu došao nakon poraza od domaćina Danske 28-31.

Utakmica kreće u 15.15 sati uz prijenos na RTL-u i platformi Voyo.

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tottenham - Manchester City 17.30 (Arena Sport 1)

Tottenham je pravi misterij ove sezone. U Ligi prvaka je završio četvrti, a u Premier ligi je tek 14.!? Ipak, kroz povijest su "spursi" znali zapapriti Guardiolinom Cityju, koji u lovu na vodeći Arsenal nema previše prostora za kiks. Zanimljiva utakmica nas čeka u Londonu.

Danska - Njemačka, finale Eura, 18 sati (RTL, Voyo)

U finalu Europskog rukometnog prvenstva susret će se jedan od domaćina Danska i Njemačka. Danska je slavila nad Islandom 31-28, a s istim rezultatom Njemačka je savladala Hrvatsku. Danci su prava rukometna velesila, postali su prva reprezentacija u povijesti koja je osvojila četiri naslova svjetskog prvaka zaredom, pokorivši konkurenciju 2019., 2021., 2023. i 2025. godine. Zadnji naslov europskih prvaka osvojili su 2012. kada su u finalu pobijedili Srbiju.

Utakmica je na rasporedu u 18 sati uz prijenos na RTL-u i platformi Voyo.

Athletic Club - Real Sociedad 21.00 (Arena Sport 3)

Baskijski derbi! Iako je Athletic ove sezone na domaćem terenu daleko od najboljih izdanja (pet pobjeda u 10 utakmica), sigurno je da će na San Mamesu atmosfera biti uzavrela. Sociedad je ispred na tablici (8.), ali 14. Athleticu bježi samo tri boda, a ni europske pozicije nisu daleko. Luka Sučić najavljen je na klupi za pričuve kod Real Sociedada, ali vjerojatno će ući u igru, dok je Duje Ćaleta Car suspendiran zbog crvenog kartona u prošlom kolu.

Uživajte!