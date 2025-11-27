Evo gdje gledati rukometašice: Na SP-u sa sedam debitantica, drugi krug bio bi senzacija...

Hrvatske rukometašice večeras (18:00, RTL 2) će u Rotterdamu protiv Rumunjske deveti put nastupiti na svjetskim prvenstvima. Nismo trebali ni biti u Nizozemskoj, odnosno Njemačkoj jer nismo zaslužili na parketu, bili smo lošiji od Španjolske u dvije utakmice dodatnih kvalifikacija, ali IHF nas je počastio pozivnicom.

Ta nam je pozivnica trebala biti zamah u trenucima slobodnog pada dok tražimo identitet od odlaska Nenada Šoštarića, ali od europske bronce, koju je potpisao, na veliki turnir odlazimo s nikad manje optimizma i nade, nažalost. Neke su igračice otpisane, a da i danas ne znamo razloge, neke su odustale od reprezentacije, a kad se priziva loša sreća, onda se neke i ozlijede kad ne treba, a to su baš one najvažnije (Ježić, Birtić, Brkić, uz prisilan oproštaj Debelić). Pa imamo to što imamo, sedam debitantica na velikom natjecanju. Iz sastava utakmice za broncu protiv Danske prije pet godina u Obrvanovoj su ekipi tri igračice (Bešen, Šimara, Milosavljević). Od 16.

Na Croatia Cupu u Novigradu, zagrijavanju za SP, malo je toga izgledalo dobro. Za neke je djevojke reprezentativna razina novost i izazov na koji teško odgovaraju, a to ne bi trebao biti slučaj u reprezentaciji kakvoj težimo opet biti. Senegal i Poljska, reprezentacije iz trećeg, odnosno drugog rukometnog ešalona, lagano su nas kažnjavali, a u Rotterdamu nas očekuje još teža rukometna kategorija s Danskom, onda i Rumunjskom, uz Japan, koji je na papiru trebao izgledati kao šansa za drugi krug u koji će tri reprezentacije. No, realnost je da bi to u ovim okolnostima bila senzacija za Obrvanovu reprezentaciju, odnosno da ćemo u President Cup sa sebi trenutno ravnijima, a to su Urugvaj, Paragvaj, Kuba, Iran, Kina, Kazahstan...

Najbolji rezultat na SP-u i dalje stoji od 1997. godine i šestog mjesta, i tad je izbornik bio Šoštarić. Najviše smo se približili 2011. u Brazilu sa sedmim mjestom. Iz statistike: u 59 utakmica na svjetskim prvenstvima Hrvatska je pobijedila 31, izgubila 26 uz dva remija.

- Imamo mnogo mladih djevojaka koje nisu imale priliku igrati na velikim natjecanjima i ovo će biti veliko iskustvo za njih. Mi smo naporno trenirale i vjerujemo da možemo pokazati dobre igre. Mislim da imamo najtežu skupinu na prvenstvu - kaže Dejana Milosavljević, koja je preuzela kapetansku ulogu.

- Imali smo nedovoljan broj dana za pripreme kao i ostali za ovakvo natjecanje. Plasman u drugi krug u ovakvoj skupini bio bi sjajan uspjeh. Danska je kandidat za medalju, a iz treće jakosne skupine dobili smo najtežeg mogućeg protivnika u Japanu, koji se isprofilirao s europskim trenerima i odigrao je s Danskom na jedan gol razlike. Mi smo na Croatia Cupu pokazali i dobrih dijelova, ali vidjeli smo što je boljka, a to su iskustvo i kvaliteta u napadu za postojanu i kontinuiranu igru. Nastojat ćemo to poboljšati kroz turnir, ako ti i protivnici dopuste - rekao je izbornik Ivica Obrvan.

Raspored Hrvatske na SP-u:

Hrvatska - Rumunjska - 27. studenog, 18:00 (RTL 2)

Hrvatska - Danska - 29. studenog, 20:30

Hrvatska - Japan, 1. prosinca, 18:00