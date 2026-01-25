Evo gdje gledati skijaše, futsal, Hrvatska - Švicarska, Dinamo, Hajduk te Modrića u derbiju!

Današnji je dan prebogat sportom! Skijaši i skijašice voze Svjetski kup, hrvatske reprezentacije nastupaju na Euru u futsalu i rukometu, u Engleskoj se igra veliki derbi, a Dinamo i Hajduk vraćaju se prvenstvenim obavezama. No, krenimo redom.

Ženski slalom 9.30/12.15 (HRT 2)

Zrinka Ljutić i Leona Popović tražit će nove bodove u Svjetskom kupu u Špindleruvom Mlynu. Ljutić će nastupati sa startnim brojem 15, dok će Popović imati startni broj 32. Naše skijašice nisu u najboljoj formi, to se mora priznati, ali možda je baš slalom prilika za preokret sezone. Prijenos obje utrke je na HRT-u 2.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Muški slalom 10.30/13.30 (HRT 2)

Samuel Kolega, Filip Zubčić, Istok Rodeš i Matej Vidović branit će hrvatske boje na slalomu u austrijskom Kitzbühelu. Kolega će startati kao 21., Zubčić ima startni broj 25, Rodeš će spustiti 32., a Vidović 50. Kolega je najbolje plasirani Hrvat u slalomskom poretku, trenutačno je 27. sa 63 boda, dok je Zubčić 30. s 49 bodova, a Rodeš 45. s 12 bodova. Prijenos obje vožnje je na HRT 2.

Hrvatska - Gruzija 13.00 (Voyo)

Futsalska reprezentacija Hrvatske igra drugi dvoboj na Europskom prvenstvu. Nakon remija protiv Francuske Hrvatska je veliki favorit za pobjedu protiv Gruzijaca, koji su u prvom kolu izgubili 4-0 od Latvije. Podsjetimo, prve dvije reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje, a trenutačno je na vrhu Latvija s tri boda, dok Hrvatska i Francuska imaju po jedan, a Gruzija je bez bodova. Prijenos utakmice je na platformi Voyo.

Hajduk - Istra 1961 15.00 (HRT 2/MAX Sport 1)

Splićani se vraćaju u pogon nakon zimske pauze! Istra je već odigrala nastavak utakmice protiv Rijeke i izgubila, dok momčad Gonzala Garcije u ovaj susret ulazi s tri vezane pobjede na pripremama. Eventualnom pobjedom bi Hajduk preuzeo vrh ljestvice i stavio pritisak na Dinamo koji od 17.45 gostuje u Osijeku. Prijenos utakmice je na HRT-u 2 i MAX Sportu 1, a sudac utakmice je Mateo Erceg.

Split: Utakmica Hajduk i Široki Brijeg na Poljudu. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Slovenija - Mađarska 15.30 (Voyo)

Kad bi ovaj dvoboj barem završio remijem... Slovenija je na jednakom broju bodova kao i Hrvatska (2) u drugoj fazi Europskog prvenstva, a nakon Mađarske ih čeka upravo dvoboj protiv naše reprezentacije. S druge strane, Mađari su izvukli bod protiv Švicarske, ne izgledaju briljantno, a ovo im je posljednja šansa da se uključe u borbu za eventualno polufinale. Sve je još otvoreno. Prijenos je na platformi Voyo.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Arsenal - Manchester United 17.30 (Arena Sport 1)

Kakav derbi! "Topnici" su vodeća momčad Premier lige s 50 bodova iz 22 utakmice, dok je United peti sa 35. Manchester City približio se Arsenalu na -4, a pobjeda Artetine momčadi protiv "crvenih vragova" donijela bi joj dodatan impuls u borbi za naslov prvaka. Utakmicu sudi Craig Pawson, a prijenos je na Areni Sport 1.

Osijek - Dinamo 17.45 (MAX Sport 1)

Iako su Osječani posljednja momčad lige u ovom trenutku, ova utakmica plijeni najviše pažnje u ovom kolu. Dinamo je vodeći s 38 bodova, a Osijek posljednji s 14, ali Sopićeva momčad nada se novom početku u drugom dijelu sezonu i bijegu sa začelja. Patrik Kolarić dobio je zadatak dijeliti pravdu, Osječani su pozvali navijače na stadion, a prijenos utakmice je na MAX Sportu 1.

Juventus - Napoli 18.00 (Arena Sport 2)

Jedan od dva derbija dana u Serie A! Torinski je sastav šesti s 39 bodova, dok su Napolitanci treći sa 43. Međutim, Juventus je u velikom naletu i nanizao je pet pobjeda u zadnjih sedam kola. Doduše, u posljednjem je poražen od Caglijarija (1-0), ali generalno gledajući momčad se podigla otkad je trener Luciano Spalletti. Napoli se bori za naslov, trenutačno je treći sa 43 boda. Prijenos je na drugom kanalu Arena Sporta.

Island - Švedska 18.00 (RTL 2)

Kako važna utakmica za Hrvatsku! Ako Islanđani pobijede Švedsku s manje od 15 razlike, a obje reprezentacije i Hrvatska dobiju sve utakmice do kraja, naša će reprezentacija ostati bez polufinala Europskog prvenstva! Ne bi bilo dobro da se zatvori krug s tri reprezentacije sa po osam bodova, tako da Hrvatska navija za Šveđane u ovoj utakmici. Prijenos je na RTL 2.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Švicarska - Hrvatska 20.30 (RTL)

Naši su rukometaši veliki favoriti za pobjedu u ovoj utakmici, bez obzira na potencijalni izostanak kapetana Ivana Martinovića. Švicarska je nominalno najslabija reprezentacije skupine 2, a način na koji je prosula utakmice protiv Slovenije u prvoj fazi turnira i Mađarske u drugoj mogao bi se proučavati. Mogu biti nezgodni, ali sve osim pobjede naših ovdje bi bilo veliko iznenađenje. Švicaska ima jedan bod, Hrvatska dva, prijenos utakmice je na RTL-u.

Foto: Dusan Milenkovic

Srbija - Mađarska 20.30 (HRT 2)

Finale Europskog prvenstva u vaterpolu! Nažalost, Hrvatska je ovog puta ostala izvan borbe za medalje, ali finale ovakvog događanja svakako vrijedi spomenuti. Srbi su veliki favorit na domaćem terenu. Prijenos utakmice je na HRT-u 2.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Roma - Milan 20.45 (Arena Sport 1)

Nogometna poslastica za kraj dana! Luka Modrić i suigrači odlično igraju derbije ove sezone, a utakmica protiv Rome svakako spada u tu kategoriju. Rimljani su četvrta momčad Serie A sa 42 boda, samo četiri manje od drugoplasiranog Milana. Vodeći Inter ima 52 i Modrićeva će momčad pokušati smanjiti razliku na tri boda. Prijenos utakmice je na Areni Sport 1.

Uživajte!