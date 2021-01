Mjesec dana nakon povijesnog uspjeha hrvatskih rukometašica red je na rukometaše koji se u Egiptu bore za naslov svjetskog prvaka. Prvi Mundijal s 32 reprezentacije igra se od 13. do 31. siječnja.

Hrvatska bi u skupini C prvog kruga u Borg El Arabu kraj Aleksandrije trebala imati lagan posao protiv Japana (petak, 18 sati), Angole (nedjelja) i Katara (19. siječnja). Samo jedna reprezentacija neće proći u drugi krug, a tribine će biti prazne.

Sve utakmice "kauboja", ukupno 50 utakmica s prvenstva, izravno će prenositi RTL televizija na dvama televizijskim kanalima te platformi RTLplay. Studijska emisija prije prve utakmice počinje već u 16.45.

Utakmice će iz Egipta komentirati Filip Brkić i bivši reprezentativac Nikša Kaleb, a s izjavama će se javljati reporterka Ines Goda. Iz Zagreba će utakmice pratiti Pero Metličić, Drago Vuković i Goran Šprem kao stručni sukomentatori uz voditelja Marka Vargeka u emisiji "Vrijeme je za rukomet", javljaju s RTL-a.

- Nije me strah korone jer su uvedene stroge epidemiološke mjere, stalno se moramo testirati, a i kretanje je ograničeno. Posložio sam u glavi raspored ustajanja, treninga, priprema za utakmicu, čitanja knjiga i prijenosa utakmica. Rukometno znanje i iskustvo imam, rukomet je uvijek isti, samo su igrači novi. Komentiram kako mi dođe u trenutku, nekakva situacija ili potez asociraju me na nešto pa onda to i kađem, a ispadne često smiješno - rekao je Kaleb.

- Veselim se druženju s dečkima koje sam prošle godine pratio preko ekrana. Bili su odlični pa vjerujem da će biti tako i ove godine. Nadam se da ćemo biti dinamični i zabavni i da će nam igra reprezentativaca dati motiva za veselje. Zbog korone može se dogoditi da se pola momčadi razboli i da ne mogu igrati igrači koji su bili u prvom planu. Teško je i stručnim stožerima svih reprezentacija jer ne znaju što ih čeka pa bi se moglo dogoditi da na kraju pobijede oni koji su imali najviše zdravih igrača - rekao je Šprem i osvrnuo se na događanje u Banovini:

- Siguran sam da će igrači imati na umu sve one za koje igraju u domovini i koje žele razveseliti.

S njim se složio i Metličić:

- Mi smo mala zemlja koja je uvijek složna kad treba biti, stisnemo kad je najteže i osjeća se domoljubni naboj. Oni kao sportaši imaju motiv pobjede, ali bi im situacija u zemlji mogla biti motiv više. Očekivanja? Prije srebra na zadnjem Euru svi smo bili suzdržani jer su raniji rezultati bili lošiji, ali sad su očekivanja ipak jako visoka jer ova reprezentacija to može i mora.