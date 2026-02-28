Evo gdje gledati Stanišića protiv Kovača, Perišića u lovu na novi naslov i fantastičnog Kramarića

'Vatreni' u subotu igraju diljem Europe, a najuzbudljiviji dvoboj bit će zasigurno na Signal Iduna Parku gdje će se od 18.30 sati odigrati kultni Der Klassiker. Josip Stanišić (25) vrlo vjerojatno počet će od prve minute, a na klupi Borussije Dortmund bit će Niko Kovač (54). Borussia će tražiti iskupljenje u prvenstvu nakon teškog poraza od Atalante (4-1) i ispadanja iz Lige prvaka. Bayern je nakon 23 kola prvi sa 60, a Dortmund drugi s 52 boda. Bavarci imaju najefikasniji napad s 85 zabijenih golova, a druga u ligi je Borussia s 49. Utakmicu ćete moći gledati na kanalu Sportklub 1.

Kramarićev Hoffenheim od 15.30 sati u Sinsheimu dočekuje 16. ekipu lige St. Pauli. Hoffenheim niže sjajne rezultate u posljednje vrijeme; u 2026. godini izgubili su samo jednom i to od Bayerna 5-1 te šest puta pobijedili uz remi u prošlome kolu protiv Kölna. Andrej Kramarić (34) igra u odličnoj formi i na zadnjih pet susreta zabio je četiri gola i jednom asistirao. Hoffenheim je treći na tablici s 46 bodova i susret ćete moći gledati na Sportklub 1.

U Serie A Como od 15.00 sati dočekuje Lecce. U početnih 11 bit će vrlo vjerojatno Ivan Smolčić (25), a Martin Baturina (23) zbog ozljede gležnja neće zaigrati. Como je šesta ekipa prvenstva s 45 bodova u 26 kola; imaju bod manje od petog Juventusa te isti broj bodova kao sedma Atalanta. Lecce je u relegacijskoj zoni i trenutačno je na 18. mjestu s 24 boda. Utakmicu možete pogledati na Arena Sport 2.

Inter će nakon iznenađujućeg ispadanja u Ligi prvaka od norveške senzacije Bodo Glimta pokušati napraviti korak bliže ka osvajanju Scudetta. Od 20.45 sati dočekuje Genou, a za 'nerazzurre' mogao bi zaigrati Petar Sučić (22) koji je protiv norveškog prvoligaša u utorak dobio 30 minuta. Inter je prvi na ljestvici sa 64 boda i ima deset više od gradskog rivala Milana. Susret ćete moći pogledati na kanalu Arena Sport 1.

Real Sociedad zaigrat će od 18.30 sati na Mallorci protiv istoimenog protivnika utakmicu 26. kola La Lige. Od prve minute trebao bi startati Duje Ćaleta-Car (29) koji je na prošloj utakmici s Oviedom (3-3) zabio gol glavom, a Luka Sučić (23) bi se nakon oporavka od ozljede aduktora trebao naći na klupi Baska. Sociedad je trenutačno 10. momčad lige s 32, a Mallorca 18. s 24 boda. Susret ćete moći gledati na Arena Sport 3.

Ivan Perišić (37) s PSV-om gostuje kod Heraclesa od 18.45 sati u nizozemskom prvenstvu. PSV će vrlo vjerojatno obraniti naslov prvaka; klub iz Eindhovena nalazi se na prvome mjestu nakon 24 odigrana kola i ima 62 boda. Prvi pratitelj Feyenoord ima 14 bodova manje, a do kraja sezone ostalo je još 10 kola. Utakmicu ćet emoći gledati na kanalu Sportklub 8.