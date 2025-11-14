Evo gdje gledati susret kojim Hrvatska može osigurati SP

Hrvat­ska nogometna reprezentacija danas u 20.45 igra utakmicu u Rijeci protiv Farskih otoka. To je susret u kojem "vatreni" mogu osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo 2026 u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Za to im treba samo bod.

- Naša je navika da poštujemo suparnika, tako i Farske otoke, pogotovo nakon njihova povijesnog rezultata i pobjeda protiv Češke i Crne Gore. Namučili su nas kod kuće, nećemo ih shvatiti neozbiljno, a imamo svoj cilj: osigurati Svjetsko prvenstvo i odigrati najbolje kvalifikacije u povijesti - rekao je u najavi utakmice izbornik Zlatko Dalić.

U prvoj utakmici "vatreni" su teškom mukom svladali Farane 1-0 golom Andreja Kramarića u 31. minuti. Ta je utakmica prva pokazala da reprezentacija koju mnogi smatraju autsajderom ima kvalitetu. Na teži je način to shvatila Češka, koja je izgubila od Farskih otoka i sada ima samo bod više od njih u skupini.

Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening uoči utakmice protiv Farskih otoka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Izbornik Dalić već je najavio da će ovo biti utakmica u kojoj će provjeriti nove formacije i ideje, a Luka Vušković trebao bi krenuti u početnoj postavi. Sjajni stoper HSV-a, na posudbi iz Tottenhama, prošlo je okupljanje igrao za U-21 reprezentaciju, ali se svojim izvrsnim partijama u Bundesligi izborio za mjesto u A-selekciji. Vušković je dva mjeseca zaredom ponio naslov najboljeg novaka Bundeslige.

Gostima sa sjevera Europe zanimalo je i boji li se izbornik Dalić otkaza ako izgubi u petak.

- Nadam se da neću dobiti otkaz - rekao je kroz smijeh.

Utakmicu u izravnom prijenosu možete gledati na Novoj TV.