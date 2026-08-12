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EUROPSKA UZBUĐENJA

Evo gdje gledati uzvratne utakmice Hajduka i Rijeke u 3. pretkolu Konferencijske lige

Piše Ivan Tomašković,
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Evo gdje gledati uzvratne utakmice Hajduka i Rijeke u 3. pretkolu Konferencijske lige
Foto: Robert Matić/HNK Hajduk
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Rijeka u 18 sati gostuje kod finskog Ilvesa, dok 'bili' na svojem terenu dočekuju Žalgiris

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Nogometaši Hajduka i Rijeke u četvrtak, 13. kolovoza igraju uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige. 

Rijeka iz prvog susreta na Rujevici ima prednost od 1-0 i s minimalnom prednošću je otišla u Finsku.  Susret u Temperu počinje u 18 sati, a možete ga gledati na RTL-u i njihovoj platformi Voyo. 

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hajduk pak nakon prvog susreta ima prednost od 5-2, a uzvrat se igra od 21 sat na Poljudu.  Utakmicu će prenositi isključivo klupski kanal Hajduk Digital TV, dostupan u odvojenom paketu putem HT-ove platforme MAXtv, kao i Iskon.TV-u, odnosno HOME.tv-u u Bosni i Hercegovini.

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