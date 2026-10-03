Evo gdje i kad gledati utakmicu Hrvatske i Engleske u Ligi nacija

Hrvatska večeras od 18 sati u Rijeci nastavlja u Ligi nacija i na Rujevici je čeka ogled s Engleskom. Obje reprezentacije nakon prva dva kola imaju po tri boda, uz identičan učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Prijenos utakmice osiguran je na kanalu Nove TV.

Izabranici hrvatskog stožera turnir su otvorili slavljem protiv Češke rezultatom 2-1, nakon čega su u Sevilli doživjeli uvjerljiv poraz od Španjolske 4-1. Englezi su, pak, krenuli porazom na domaćem terenu od Španjolske 3-2, dok su u drugom kolu u gostima svladali Češku s 2-0.

Za hrvatsku momčad dvoboj u Rijeci donosi i neobičan ambijent na tribinama. Zbog Uefine disciplinske kazne iz svibnja 2025. godine utakmica se igra bez prisutnosti navijača. Kazna je povezana s incidentima tijekom četvrtfinalnih susreta Lige nacija protiv Francuske, odigranih u Splitu i Parizu. Ipak, stadion neće biti potpuno prazan. Uefa je odobrila dolazak djece na utakmicu, pa će dio tribina zauzeti najmlađi gledatelji.