Obavijesti

Sport

Komentari 1
3. KOLO

Evo gdje i kad gledati utakmicu Hrvatske i Engleske u Ligi nacija

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Evo gdje i kad gledati utakmicu Hrvatske i Engleske u Ligi nacija
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

'Vatreni' večeras od 18 sati na Rujevici love važne bodove u Ligi nacija protiv Engleske! Zbog kazne nema navijača, ali tribine će ispuniti djeca

Admiral

Hrvatska večeras od 18 sati u Rijeci nastavlja u Ligi nacija i na Rujevici je čeka ogled s Engleskom. Obje reprezentacije nakon prva dva kola imaju po tri boda, uz identičan učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Prijenos utakmice osiguran je na kanalu Nove TV.

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici
22
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Izabranici hrvatskog stožera turnir su otvorili slavljem protiv Češke rezultatom 2-1, nakon čega su u Sevilli doživjeli uvjerljiv poraz od Španjolske 4-1. Englezi su, pak, krenuli porazom na domaćem terenu od Španjolske 3-2, dok su u drugom kolu u gostima svladali Češku s 2-0.

Za hrvatsku momčad dvoboj u Rijeci donosi i neobičan ambijent na tribinama. Zbog Uefine disciplinske kazne iz svibnja 2025. godine utakmica se igra bez prisutnosti navijača. Kazna je povezana s incidentima tijekom četvrtfinalnih susreta Lige nacija protiv Francuske, odigranih u Splitu i Parizu. Ipak, stadion neće biti potpuno prazan. Uefa je odobrila dolazak djece na utakmicu, pa će dio tribina zauzeti najmlađi gledatelji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće
RASTE POPULARNOST

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće

Marigona Gona, navijačica s Kosova, postala je internetska senzacija nakon što ju je kamera uhvatila na utakmici Eurolige. Njezin profil eksplodirao je, a ona je odlučila prigrliti popularnost koju je stekla preko noći
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...
VELIKA LJUBAV

FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Zajedno su bili u Manchesteru, Rimu, Milanu, a sada i na njemačkom sjeveru. Edin se protiv Švedske oprostio od reprezentativnog dresa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026