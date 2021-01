Oni imaju kvalitetu, ali nešto će se pitati i nas. Jesu dobri, ali ne vidim zašto ne bih rekao i da smo i mi dobri. S jakim stavom i mu*ima do poda možemo očekivati dobar rezultat u Maksimiru, riječi su kojima nam je golman Hajduka Lovre Kalinić najavio najveći hrvatski derbi.

Da, Dinamo je trenutno vodeća momčad lige sa 16 bodova (36) i utakmicom više od Hajduka (20), ali dobro je poznato da to na ovakvoj utakmice nema veze. Posebna je to draž kad na teren istrče 'modri' protiv 'bilih', a saznao je to i Paolo Tramezzani kojem će ovo biti druga utakmica na klupi Hajduka nakon uspješnog debija i pobjede u Šibeniku (1-0).

- Po važnosti, ovo je top. Vodio sam utakmice kvalifikacija EL i LP, ali znam kolika je važnost ove utakmice. Kad sam prvu noć stigao u Split sjeo sam u taksi i vozač me prepoznao i rekao da je najvažnije pobijediti Dinamo - rekao je trener 'bilih' prije polaska u Zagreb.

On je odlučio ostaviti Jaira u Splitu, dok se Zoranu Mamiću vraća Lovro Majer. Dinamo i Hajduk će se po 93. puta obračunati u hrvatskom prvoligaškom društvu, Zagrepčani za sada imaju 43 pobjede, Splićani njih 26, dok je 23 dvoboja završilo bez pobjednika.

- Bez obzira na trenutačno stanje, naše utakmice s Hajdukom su uvijek najveći hrvatski derbiji, a ostali su nam dužnici zbog posljednje pobjede u Maksimiru. Naš je cilj jasan, želimo pobjedu, tako isprati gorak okus od zadnjeg poraza - rekao je na Maksimiru trener Dinama tako podsjetivši na poraz u srpnju prošle godine (1-2).

Ove Dinamo i Hajduk odigrali su dva međusobna susreta u kojima je oba puta slavio - gost. Prvo je u srpnju prošle godine Hajduk na Maksimiru slavio 3-2, da bi im Dinamo uzvratio na Poljudu sa 2-1. Temperatura bi trebala biti malo iznad nule, a gledatelja na tribinama ionako neće biti zbog trenutne epidemiološke situacije.

Zato svi koji žele pratiti susret mogu to učiniti na programu Arena Sport 3, a utakmica počinje u 17 sati i 5 minuta.