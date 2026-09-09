Evo gdje možete gledati RK Zagreb na startu Lige prvaka

Rukometaši Zagreba danas otvaraju novu sezonu EHF Lige prvaka, a već prvo kolo donosi dvoboj starih znanaca i velikih rivala. U Arenu Zagreb stiže prvak Slovenije, Celje Pivovarna Laško, a susret je na rasporedu s početkom u 18:45 sati.

- Celje je jedna klasična slovenska ekipa, strašno brza u tranziciji, s puno igre jedan na jedan. Imaju dvije dobre postave s kojima drže visok ritam utakmice kroz svih 60 minuta. Ključ je da zaustavimo taj prvi i drugi val unutar kontri, dakle tražimo da se prekid napravi unutar prvih pet do sedam sekundi kako bismo mogli postaviti tu našu obranu. Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da budemo pravi, da poštujemo dogovor i da odigramo ono što smo se dogovarali. Celje respektiramo maksimalno, ali bit ćemo spremni na to što nas očekuje i vjerujem da ćemo mi diktirati tempo utakmice - najavio je susret Hrvoje Horvat, trener RK Zagreb.

Zagreb: Hrvoje Horvat i Marko Mamić najavili prvu utakmicu Lige prvaka protiv RK Celja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagreb i Celje protivnici su koji se vrlo dobro poznaju, a njihov novi ogled bit će nastavak jednog od najdugovječnijih regionalnih rivalstava na najvećoj europskoj rukometnoj pozornici. Dovoljno je reći kako će srijeda donijeti njihov čak 25. međusobni susret u elitnom europskom natjecanju.

Dosadašnja 24 dvoboja potvrđuju koliko je riječ o izjednačenom rivalstvu. Zagreb je slavio 11 puta, Celje je upisalo 12 pobjeda, dok je jedan susret završio bez pobjednika. Prvi europski dvoboji ova dva kluba sežu još u 1992. godinu, kada su se susreli u Kupu europskih prvaka. Tada je Celje u prvoj utakmici u Sloveniji slavilo 18-17, da bi Zagreb u uzvratu pobijedio 26-17 i nastavio svoj put prema drugom uzastopnom naslovu prvaka Europe.

Posebnu težinu ovom susretu daje činjenica da se sastaju dva bivša prvaka Europe i dva kluba koja su ostavila dubok trag u povijesti europskog rukometa. Zagreb je europski tron osvojio dvije godine zaredom, 1992. i 1993. godine, dok je Celje najveći uspjeh u svojoj povijesti ostvarilo 2004. godine, kada je osvojilo Ligu prvaka.

Susret možete gledati na Arenisport 2 od 18:35.