SLIJEDI NOKAUT-FAZA SP-A

Evo kad će Hrvatska U-17 znati protivnika i kad je idući dvoboj

Piše Ivan Kužela,
Hrvatska U-17 reprezentacija odigrala je sve utakmice u skupini C Svjetskog prvenstva. Nakon tri odigrana susreta završila je na 2. mjestu iza prvog Senegala koji je imao isti broj bodova, ali bolju gol razliku

Hrvatska U-17 reprezentacija izborila je nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Igrači Marijana Budimira završili su drugi u skupini C iza Senegala, a ispred Kostarike i UAE-a. Grupnu fazu zaključili su nedjeljnom pobjedom 3-1 protiv Kostarike.

Hrvatska ima sedam bodova, kao i prvi Senegal, ali jedan gol lošiju gol razliku. Obje reprezentacije postigle su šest pogodaka, međutim Hrvatska je primila gol, a Senegal ne. U tri susreta Hrvatska je remizirala sa Senegalom (0-0), slavila protiv UAE (3-0) i Kostarike (3-1). Najbolji strijelci Hrvatske u dosadašnjem dijelu prvenstva su Tino Kusanović (dva) i Krešimir Radoš (dva), dok je najbolji asistent Gabrijel Šivalec (dva).

Još hrvatski reprezentativci ne znaju s kime će igrati u šesnaestini finala jer čekaju da se završi 3. kolo grupne faze. Posljednje utakmice igraju se u utorak od 16.45 i nakon njih će znati konačni poredak unutar svih skupina i budućeg protivnika. Utakmice šesnaestine finala igrat će se u petak i subotu, a Hrvatska će vrlo vjerojatno igrati protiv jedne od drugoplasiranih momčadi.

- Odigrali smo tri fantastične utakmice i s pozitivom gledamo prema naprijed. Nikad ne znate, možda bi bio gori ždrijeb da smo prvi završili. Da bi otišli daleko moramo pobijediti svakoga. S ovom disciplinom i ovim fantastičnim momcima ne bojimo se nikoga - rekao je izbornik hrvatske U-17 reprezentacije. 

