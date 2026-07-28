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EUROPSKA JESEN U DŽEPU

Evo kad, gdje i s kim Dinamo igra u idućoj fazi Lige prvaka

Piše Josip Tolić,
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Evo kad, gdje i s kim Dinamo igra u idućoj fazi Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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DINAMO - THUN 3-2 Dinamo iz ponora do senzacije! Nakon 0-2 protiv Thuna preokretom i produžecima do 3-2, “modri” love lakši ždrijeb i novu europsku dramu

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Dinamo je bio u teškom ponoru, gubio 2-0 nakon 22 minute uzvrata protiv Thuna, uz 1-1 u prvoj utakmici, pa uz igrača više uspio se vratiti i pobijediti 3-2 nakon produžetaka uz golove Diona Drene Belje, Lukasa Kačavende i Morisa Valinčića. "Modri" su tako prošli u treće pretkolo Lige prvaka gdje ih nova uzbuđenja očekuju idući tjedan.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski prvak u trećem pretkolu elitnog natjecanja očekuje pobjednika dvoboja između prvaka Farskih Otoka Klaksvika i litavskog šampiona Kauna iz Žalgirisa, kojega vodi bivši trener "modrih" Željko Sopić. Njihova prva utakmica završila je 0-0, a uzvrat se na Baltiku igra u srijedu od 18 sati.

"Modri" su u prvoj utakmici 4. ili 5. kolovoza domaćini, a uzvrat će se igrati na Farskim Otocima ili u Litvi 11. kolovoza jer je srijeda, 12. kolovoza rezervirana za Uefin superkup između PSG-a i Aston Ville u Salzburgu. U svakom slučaju, radi se o bitno povoljnijem ždrijebu za momčad Marija Kovačevića nego što je bio u drugom pretkolu. Pobjednik će osigurati minimalno Europsku ligu, gubitnik ide u play-off za to natjecanje.

Dinamo će u svakom slučaju ostati u Europi barem do sredine prosinca, kad završava ligaška faza Konferencijske lige. "Modri" su izborili glavnu fazu nekog eurokupa 19. put u posljednjih 20 sezona, posrnuli su jedino 2017/18., neposredno nakon što je Rijeka osvojila duplu krunu, i nakon što su u play-offu Europske lige šokantno na gol u gostima ispali od albanskog Skënderbeua.

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