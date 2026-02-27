Evo kad hrvatski košarkaši nastavljaju kvalifikacije za SP

Hrvatska košarkaška reprezentacija došla je do velike pobjede protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Nijemaca! Naši košarkaši slavili su 93-88 u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Košarkaši su ciklus kvalifikacija otvorili s dvije pobjede protiv Cipra i Izraela, a u Draženovom domu dočekao ih je težak protivnik Njemačka. Međutim, izabranici Tomislava Mijatovića nakon fantastične utakmice došli su do treće pobjede 93-88. Hrvatska se tako nalazi na prvom mjestu u skupini E sa šest bodova kao jedina reprezentacija koja je ostvarila sve tri pobjede, a bod manje imaju Nijemci.

Sada slijedi kratak odmor, a već za dva dana hrvatske košarkaške čeka uzvratna utakmica u Bonnu. Susret je na rasporedu u nedjelju 1.ožujka u 18 sati, a prijenos je na Arena Sport 1. Hrvatska će kvalifikacije zaključiti ovog ljeta, točnije, 3. srpnja gostovat će na Cipru, a tri dana kasnije ugostit će Izrael.