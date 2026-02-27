Obavijesti

SLIJEDI UZVRAT

Evo kad hrvatski košarkaši nastavljaju kvalifikacije za SP

Piše Issa Kralj,
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska se nakon pobjede nad Njemačkom nalazi na prvom mjestu na tablici u skupini E. Uzvratna utakmica protiv Njemačke na rasporedu je u nedjelju 1.ožujka u 18 sati

Hrvatska košarkaška reprezentacija došla je do velike pobjede protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Nijemaca! Naši košarkaši slavili su 93-88 u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. 

Poznati na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Njemačke Poznati na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Njemačke Poznati na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Njemačke
51
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Košarkaši su ciklus kvalifikacija otvorili s dvije pobjede protiv Cipra i Izraela, a u Draženovom domu dočekao ih je težak protivnik Njemačka. Međutim, izabranici Tomislava Mijatovića nakon fantastične utakmice došli su do treće pobjede 93-88. Hrvatska se tako nalazi na prvom mjestu u skupini E sa šest bodova kao jedina reprezentacija koja je ostvarila sve tri pobjede, a bod manje imaju Nijemci.

Sada slijedi kratak odmor, a već za dva dana hrvatske košarkaške čeka uzvratna utakmica u Bonnu. Susret je na rasporedu u nedjelju 1.ožujka u 18 sati, a prijenos je na Arena Sport 1. Hrvatska će kvalifikacije zaključiti ovog ljeta, točnije, 3. srpnja gostovat će na Cipru, a tri dana kasnije ugostit će Izrael.

