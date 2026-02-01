Špekuliralo se o tome da bi se rukometaši mogli vratiti s turnira u nedjelju navečer, ali to se ipak neće dogoditi. Ako Hrvatska završi četvrta, dočeka neće biti
SVE SE ZNA
Evo kad i gdje će biti doček hrvatske rukometne selekcije
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno je učinila naciju ponosnom nastupima na Europskom prvenstvu. Ako rukometaši osvoje broncu, bit će dočeka, a sada je poznato i gdje.
Trg bana Josipa Jelačića ugostit će našu reprezentaciju ako dođe do dočeka i to u poslijepodnevnim satima ponedjeljka, prenose Sportske novosti.
Špekuliralo se o tome da bi se rukometaši mogli vratiti s turnira u nedjelju navečer, ali to se ipak neće dogoditi. Ako Hrvatska završi četvrta, dočeka neće biti.
Podsjetimo, Trg bana Josipa Jelačića je ugostio rukometaše i prošle godine nakon što je Hrvatska osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu.
