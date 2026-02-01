Obavijesti

Evo kad i gdje će biti doček hrvatske rukometne selekcije

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Špekuliralo se o tome da bi se rukometaši mogli vratiti s turnira u nedjelju navečer, ali to se ipak neće dogoditi. Ako Hrvatska završi četvrta, dočeka neće biti

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno je učinila naciju ponosnom nastupima na Europskom prvenstvu. Ako rukometaši osvoje broncu, bit će dočeka, a sada je poznato i gdje.

Trg bana Josipa Jelačića ugostit će našu reprezentaciju ako dođe do dočeka i to u poslijepodnevnim satima ponedjeljka, prenose Sportske novosti. 

Špekuliralo se o tome da bi se rukometaši mogli vratiti s turnira u nedjelju navečer, ali to se ipak neće dogoditi. Ako Hrvatska završi četvrta, dočeka neće biti. 

Podsjetimo, Trg bana Josipa Jelačića je ugostio rukometaše i prošle godine nakon što je Hrvatska osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu. 

