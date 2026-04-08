Evo kad i gdje Dinamo i Rijeka igraju finale Kupa. Hajduk ima velik razlog navijati za 'modre'

Piše Luka Tunjić,
Evo kad i gdje Dinamo i Rijeka igraju finale Kupa. Hajduk ima velik razlog navijati za 'modre'
Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Podsjetimo, Rijeka je lani pobijedila Slaven Belupo u finalu Kupa, a istog je protivnika izbacila i u polufinalu. Dinamo je posljednji put osvojio Kup 2024. godine, pobjedom upravo protiv Rijeke

Fantastičnu su utakmicu odigrali nogometaši Gorice Dinama u polufinalu Hrvatskog kupa. Goričani su u srijedu poslijepodne ugostili "modre", a za šok zagrebačke momčadi pobrinuo se Bogojević, koji je zabio za vodstvo već u trećoj minuti. Međutim, vodstvo domaćina nije dugo trajalo. Bakrar je u šestoj minuti poravnao na 1-1.

Wisdom Sule je, pak, u 24. minuti kaznio Dinamo iz kontranapada. Nakon toga Dinamo je žestoko napao gol raspoloženog Muhameda Šahinovića, a do novog izjednačenja došao je u 43. minuti, kada je Miha Zajc završio sjajnu akciju Dinama.

Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa
Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dion Drena Beljo zabio je za vodstvo Dinama u 59. minuti koje ''modri'' nisu ispuštali do kraja utakmice, iako je Gorica zabila još u 89. minuti preko Stjepana Kučiša. Za Dinamo su strijelci bili još Zajc, koji je zabio drugi gol na utakmici, te Fran Topić. Ovom je pobjedom Dinamo izborio 25. finale Kupa, a protivnik će mu biti branitelj naslova, Rijeka.

Podsjetimo, posljednje dvije sezone finale Kupa gledali smo u nepopularnom formatu od dvije utakmice. Hrvatski nogometni savez prihvatio je činjenicu kako taj format nije najatraktivniji za gledatelje, kao ni za klubove, tako da se od ove sezone finale Kupa opet igra na jednu utakmicu.

Finale će se odigrati 13. svibnja, i to po prvi put na najmodernijem stadionu u Hrvatskoj, osječkoj Opus Areni. Podsjetimo, Rijeka je lani pobijedila Slaven Belupo u finalu Kupa, a istog je protivnika izbacila i u polufinalu. Dinamo je posljednji put osvojio Kup 2024. godine, pobjedom upravo protiv Rijeke. Sad će za njega navijati i Hajduk jer bi u tom pogledu, u slučaju da potvrdi drugo mjesto, išao u kvalifikacije Europske lige. U suprotnom će, ako do Rabuzina dođe Rijeka, krenuti iz kvalifikacija Konferencijske lige.

Komentari 0
HNL 2025/26. Raspored i tablica

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

FOTO Sjećate se nje? Polugola uletjela na finale LP, voli Luku Modrića, a u Splitu se otrovala

