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Evo kad i protiv koga Mate Pavić igra finale Wimbledona

Piše HINA,
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Evo kad i protiv koga Mate Pavić igra finale Wimbledona
Foto: Frank Molter/DPA
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Pavić i Arevalo ušli u wimbledonsko finale nakon drame, a za trofej ih čekaju prvi nositelji Heliovaara i Patten

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Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora u finalu će turnira parova u Wimbledonu u subotu od 14 sati igrati protiv prvih nositelja, Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena.

Finale su prvi izborili Pavić i Arevalo koji su sa 7-6(8), 6-2 svladali njemačku kombinaciju Krawietz i Puetz. U drugom polufinalu su Heliovaara i Patten bili bolji od Australca Thanasija Kokkinakisa i Amerikanca Aleksandra Kovacevica sa 7-6(2), 7-6(8).

Heliovaara i Patten u subotnjem će finalu, uoči češkog dvoboja Karoline Muchove i Linde Noskove u finalu djevojaka,  loviti treću zajedničku Grand Slam krunu u karijeri. Slavili su prvi put u Wimbledonu prije dvije godine, a najbolji su još bili prošle godine na Australian Openu.

Fantasti?ni Mate Pavi? u paru s Ukrajinkom Ljudmilom Ki?enok osvojio Wimbledon
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Pavić je već osvojio Grand Slam titule u muškim parovima na sva četiri Grand Slam turnira. Na Australian Openu je slavio 2018. kada mu je partner bio Austrijanac Olivier Marach. Dvije godine kasnije je 33-godišnji Pavić pobijedio na US Openu zajedno s Brazilcem Brunom Soaresom. U Wimbledonu je prvi put podigao pehar pobjednika 2021. kada mu je partner bio Nikola Mektić, dok je sa sadašnjim Arevalom najbolji bio u Roland Garrosu 2024. godine.

Wimbledon, polufinale muških parova:

Harri Heliovaara / Henry Patten (Fin, VB/1) - Thanasi Kokkinakis / Aleksandar Kovacevic (Aus, SAD) 7-6(2), 7-6(8)
Mate Pavić / Marcelo Arevalo (Hrv, Sal/6) - Kevin Krawietz / Tim Puetz (Njem/7) 7-6(8), 6-2

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