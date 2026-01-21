Obavijesti

POZNATA I SATNICA

Evo kad i s kim Hrvatska igra u drugom krugu i što joj treba! 'Nehumano je što nam radi EHF'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Evo kad i s kim Hrvatska igra u drugom krugu i što joj treba! 'Nehumano je što nam radi EHF'
Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela poraz protiv domaćina EP-a, ali još uvijek se bori za polufinale! Sve četiri pobjede u drugom krugu i polufinale je blizu

Nakon velike drame protiv Gruzije (32-29) i mirnog trijumfa nad Nizozemskom (35-29), hrvatska rukometna reprezentacija raspala se u okršaju protiv jednog od domaćina Europskog prvenstva u Malmöu i glatko izgubila 33-25 (17-13). Nastavlja natjecanje u glavnoj rundi koja se također igra u Malmöu, ali tamo neće prenijeti nijedan bod.

Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu 01:03
Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu | Video: 24sata/pixsell

Tko su protivnici Hrvatske u drugom krugu EP-a?

Izabranici Dagura Sigurdssona nastavljaju natjecanje kao drugoplasirani u skupini E uz Švedsku, koja prenosi dva boda, a pridružuju im se po dvije selekcije iz grupa D i F u novu skupinu II. To su Island, Švicarska, Mađarska i Slovenija. Pritom valja napomenuti kako su Slovenci i Islanđani prenijeli po dva boda.

Kad i s kim Hrvatska igra utakmice drugog kruga?

U petak će im protivnik u Malmö Areni biti Islanđani (15.30), u nedjelju Švicarci (20.30), u utorak Slovenci (18) sati) i potom već dan poslije, u srijedu, 28. siječnja Mađari (18 sati).

- EHF je stavio četiri utakmice u šest dana u drugom krugu, to nije humano - rekao je Mateo Maraš u razgovoru za RTL uoči utakmice protiv Švedske.

1. kolo, 23. siječnja (petak)

  • HRVATSKA - Island, 15.30
  • Švicarska - Mađarska
  • Slovenija - Švedska

2. kolo, 25. siječnja (nedjelja)

  • Slovenija - Mađarska, 15.30
  • Island - Švedska, 18 sati
  • HRVATSKA - Švicarska, 20.30

3. kolo, 27. siječnja (utorak)

  • Švicarska - Island, 15.30
  • HRVATSKA - Slovenija, 18 sati
  • Švedska - Mađarska, 20.30

4. kolo, 28. siječnja (srijeda)

  • Slovenija - Island, 15.30
  • HRVATSKA - Mađarska, 18 sati
  • Švicarska - Švedska, 20.30

Što treba Hrvatskoj za polufinale?

Prije drugog kruga Hrvatska je ispustila dva boda, ali i dalje ovisi sama o sebi. Sa sve četiri pobjede u drugom krugu velike su šanse da se dokopa polufinala, u koje idu dvije najbolje plasirane selekcije. Postoji kombinacija i prolaska s tri pobjede, no za to bi se moralo poklopiti puno rezultata u drugim utakmicama. Kako god, više nema puno mjesta kalkulacijama, a neće puno pomoći ni visok poraz od Šveđana u slučaju zatvaranja famoznog kruga više reprezentacija s istim brojem bodova ako u njemu budu i Šveđani.

