Evo kad i s kim BiH igra na SP-u

Nogometaši BiH izborili su od samostalnosti drugi u povijesti plasman na Svjetsko prvenstvo. Prvi put su igrali u Brazilu 2014. godine i ispali u grupnoj fazi, a sad su novi nastup u SAD-u izborili pobjedom protiv Italije nakon boljeg izvođenja penala. Nakon 120 minuta igre na Bilinom polju rezultat je bio 1-1, a u raspucavanju su igrači Sergeja Barbareza bili bolji i slavili 4-1.

BiH će igrati u skupini B protiv Kanade, Katra i Švicarske. Svi susreti igrat će se u 21.00 sati po našem vremenu. Prvo kolo igrat će protiv Kanade u Torontu (12. lipnja), drugo u Inglewoodu protiv Švicarske (18. lipnja) i treće u Seattleu protiv Katra (24. lipnja).