Obavijesti

Sport

Komentari 3
Evo kad i s kim BiH igra na SP-u

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Bosna i Hercegovina pobijedila je Italiju nakon boljeg izvođenja penala. Susjedi su ovim slavljem izborili drugi plasman u povijesti i na Svjetskom prvenstvu igrat će u skupini B protiv jednog od domaćina

Admiral

Nogometaši BiH izborili su od samostalnosti drugi u povijesti plasman na Svjetsko prvenstvo. Prvi put su igrali u Brazilu 2014. godine i ispali u grupnoj fazi, a sad su novi nastup u SAD-u izborili pobjedom protiv Italije nakon boljeg izvođenja penala. Nakon 120 minuta igre na Bilinom polju rezultat je bio 1-1, a u raspucavanju su igrači Sergeja Barbareza bili bolji i slavili 4-1. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

41
BiH će igrati u skupini B protiv Kanade, Katra i Švicarske. Svi susreti igrat će se u 21.00 sati po našem vremenu. Prvo kolo igrat će protiv Kanade u Torontu (12. lipnja), drugo u Inglewoodu protiv Švicarske (18. lipnja) i treće u Seattleu protiv Katra (24. lipnja).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026