Evo kad 'mini-vatreni' igraju za osminu finala SP-a u Katru...

Hrvatski nogometaši do 17 godina u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Katru igrat će protiv Uzbekistana. Ta je vijest "mini-vatrene" zatekla na treningu, otkrio je izbornik Marijan Budimir. Iako su znali tko im je protivnik, tek su naknadno doznali točan termin utakmice.

Sada je i službeno potvrđeno da će se utakmica igrati u subotu, 15. studenoga, s početkom u 16.45. Prijenos možete besplatno gledati na platformi FIFA+, ali i na programu MAXSport 1.

Hrvatska je prošla dalje kao drugoplasirana u skupini C sa sedam osvojenih bodova, dok je Uzbekistan završio drugi u skupini J sa šest bodova. Slavio je protiv Paragvaja (2-1) i Paname (6-1), a izgubio od Irske (1-2).

- Svaka ekipa u ovoj fazi natjecanja je zahtjevna. Uzbekistan je prvak Azije i sigurno vrlo kvalitetna momčad. Imaju dvije pobjede, 6-1 i 2-1 protiv Paname i Paragvaja, te poraz od Irske. Dobro ćemo se pripremiti. Naš vrijedni analitičar već skida njihove utakmice i sutra ćemo ih detaljno analizirati kako bismo točno znali što nas čeka. Imamo svoje ideje i principe, trebamo nastaviti s onim što smo radili dobro, a sitnice koje nisu bile na željenoj razini pokušati popraviti. Uz to ćemo ubaciti i djelić posebne pripreme za Uzbekistan - istaknuo je Budimir.