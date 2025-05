Evo kad se igraju sve utakmice zadnjeg kola i gdje ih gledati!

Rijeka, Dinamo ili Hajduk bit će prvaci Hrvatske nakon utakmica 36. kola, a napokon je potvrđeno kad će one biti odigrane. Umjesto prvotno predviđenog termina u subotu od 19, dvoboji će se igrati u nedjelju od 17 sati.

MAXSport će tom prilikom imati uključenja sa sve tri utakmice koje odlučuju u naslovu na oba kanala. Na prvom kanalu će prenositi utakmicu Rijeke i Slaven Belupa, na drugom Dinama i Varaždina, dok će dvoboj Šibenika i Hajduka emitirati HTV, HDTV i tportal.

Zašto Istra igra u drugom terminu?

Iako utakmica Osijeka i Istre potencijalno odlučuje o putniku u Europu (ako Istra pobijedi, može biti četvrta, ali joj se trebaju poklopiti i drugi rezultati), neće biti odigrana kad i dvoboji Rijeke, Dinama i Hajduka, nego u petak od 18 sati, dok će u subotu od 19.15 na teren Gorica i Lokomotiva koji tek trebaju razriješiti tko će biti osmi, tko deveti klub na koncu prvenstva.

Naime, HNS nema dovoljno VAR sustava na raspolaganju pa bi ta utakmica, da se igra u nedjelju kad i ostale, morala biti bez upotrebe VAR-a, a ovako će suci moći imati i i to na raspolaganju, i to nakon što su na to pristali svi uključeni klubovi, Istra, Varaždin i Slaven.

"Prema Propozicijama natjecanja SuperSport HNL utakmice zadnjeg 36. kola igraju se u isto vrijeme osim utakmica koje izravno ne odlučuju o poretku drugih klubova za prvo mjesto, pravo sudjelovanja u UEFA natjecanju i ispadanju iz lige ili postoji suglasnost zainteresiranih klubova o izmjeni početaka utakmica.

Prema poretku na ljestvici nakon 35. odigranog kola, otvorena je mogućnost da se utakmica Gorica-Lokomotiva igra u izdvojenom terminu, a na osnovu pismenog zahtjeva NK Istra 1961 te suglasnosti NK Osijek i zainteresiranih klubova NK Varaždin i NK Slaven Belupo, u izdvojenom terminu igrat će se i utakmica Osijek-Istra 1961. Na taj način osigurava se korištenje VAR tehnologije na svim utakmicama zadnjeg kola, prema mogućnostima ispunjavaju potrebe sigurnosnih službi u organizaciji utakmica te će se ispuniti i obveza prema ugovornom partneru za TV prava i omogućiti izravni prijenos utakmica na rezerviranim kanalima MAXSport", napisali su u savezu.

HNL, 36. kolo

Osijek - Istra (petak, 18 sati)

Gorica - Lokomotiva (subota, 19.15)

Rijeka - Slaven (nedjelja, 17 sati, MAXSport 1)

Dinamo - Varaždin (nedjelja, 17 sati, MAXSport 2)

Šibenik - Hajduk (nedjelja, 17 sati, HTV 2)