Evo kad se 'vatreni' vraćaju kući

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva. Portugal je u petak ujutro slavio 2-1 u šesnaestini finala Mundijala u dramatičnoj utakmici odigranoj u Torontu. Hrvatska je povela početkom drugog poluvremena zahvaljujući Ivanu Perišiću,a Cristiano Ronaldo poravnao je na 1-1 s bijele točke.

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Činilo se kako bi s tim rezultatom mogli otići u produžetke, ali sudačka nadoknada u drugom poluvremenu ponudila je pravu dramu. Portugalci su zabili za 2-1 preko Goncala Ramosa, a Hrvatska nije ostala dužna. Joško Gvardiol zabio je za 2-2 duboko u nadoknadi, ali sudac je nakon VAR provjere poništio gol zbog zaleđa.

Time je okončan nastup "vatrenih" na najvećem Svjetskom prvenstvu svih vremena. Pobjedom bi Dalićevi izabranici osigurali osminu finala sa Španjolskom, ali naše reprezentativce sad čeka odmor i rekuperacija od jako duge sezone i velikog natjecanja koji je sigurno uzeo fizički, ali i psihički danak.

Hrvatski nogometni savez obznanio je plan putovanja "vatrenih". Oni će poletjeti iz Toronta u petak u 22.50 sati po hrvatskom vremenu, a u Zagreb bi trebali sletjeti u subotu u 14 sati po hrvatskom vremenu.