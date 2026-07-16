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DUGO JE OZLIJEĐEN

Evo kad se vraća Carlos Alcaraz

Piše HINA,
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Evo kad se vraća Carlos Alcaraz
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
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Drama oko Alcaraza ne staje: Španjolac je prijavljen za Cincinnati, ali je izbrisan iz Montreala. Oporavlja se od ozljede zapešća i još čeka potpuni povratak na teren

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Španjolski tenisač Carlos Alcaraz nalazi se na popisu igrača koji će nastupiti na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju koji se održava od 13. do 23. kolovoza. Prije nekoliko dana Alcaraz je izbrisan s popisa igrača za ATP Masters 1000 turnir u Montrealu početkom kolovoza što bi trebalo značiti da 23-godišnji Španjolac neće nastupiti u Kanadi.

Posljednjih mjeseci nekoliko puta je Alcaraz odgađao povratak na teniske terene. Trenutačno treći tenisač na svijetu ne igra od travnja, odnosno, od predaje meča na turniru u Barceloni.

Od tada se oporavlja od neugodne ozljede zapešća desne ruke. Više puta je poručio da će se vratiti tek kada bude potpuno oporavljen, da neće žuriti s povratkom, a posljednjih dana sve češće objavljuje video zapise s treninga.

FILE PHOTO: ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
Foto: Manon Cruz/REUTERS

Turnir u Cincinnatiju je posljednja provjera prije US Opena, posljednjeg od četiri Grand Slam turnira u godini.

Tijekom karijere Alcaraz je već osvojio sedam Grand Slam naslova. Po dva puta je najbolji bio u Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu, dok je jednom slavio na Australian Openu.

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