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Evo kada će Rijeka predstaviti Keka kao novog trenera

Piše Domagoj Vugrinović,
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Evo kada će Rijeka predstaviti Keka kao novog trenera
Rijeka: Hrvatski Telekom Prva liga, 09. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Od Kekova odlaska do njegova povratka Rijeka je promijenila deset trenera. Najviše uspjeha iza sebe ostavio je Radomir Đalović, koji je prije dvije sezone ponovio uspjeh Slovenca iz 2017. godine

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Rijeka će u novu sezonu ući s Matjažom Kekom na klupi. Na Rujevici su posljednja dva tjedna bila u znaku hrvatske nogometne reprezentacije, pa je klub nakratko odgodio predstavljanje novog trenera. "Vatreni" će u subotu odraditi posljednji trening prije odlaska u Varaždin, gdje ih čeka pripremna utakmica protiv Slovenije. Slovence od siječnja vodi Boštjan Cesar koji je na klupi naslijedio upravo Keka.

Kek se vraća na mjesto svojih najvećih uspjeha. Rijeku je vodio od veljače 2013. do listopada 2018. godine, a 2017. osvojio je povijesnu dvostruku krunu. U tom razdoblju predsjednik Damir Mišković i Kek podigli su klub na novu razinu, a sada bi se ponovno u ponedjeljak trebali zajedno pojaviti u press centru "Orlando Rivetti" na Rujevici i predstaviti projekt nove Rijeke, piše za Novi list Zlatko Horvat.

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Prvo pojačanje "fiumana" za novu sezonu je Jakov Puljić. Iskusni napadač i drugi strijelac HNL-a prošle sezone trebao bi pomoći Rijeci u realizaciji, segmentu u kojem se momčad često mučila. Klub istodobno radi i na novim dolascima jer su otišli neki važni igrači iz proteklih sezona, među njima Stjepan Radeljić, Dejan Petrovič i kapetan Martin Zlomislić.

Zlomislić, koji se s reprezentacijom Bosne i Hercegovine priprema za Mundijal, trebao bi karijeru nastaviti u azerbajdžanskom Qarabagu. Rijeka bi od tog transfera trebala zaraditi oko 500.000 eura. Kao moguće pojačanje na golmanskoj poziciji spominje se Oliver Zelenika iz Varaždina, dok se kao alternativa navodi Veljko Ilić, golman Widzewa iz Lodza.

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Od Kekova odlaska do njegova povratka Rijeka je promijenila deset trenera. Igor Bišćan osvojio je Hrvatski kup 2019. godine, a Simon Rožman ponovio je isti uspjeh godinu kasnije. Nakon njih klupu su vodili Goran Tomić, Dragan Tadić, Fausto Budicin, Serse Cosmi, Sergej Jakirović, Željko Sopić i Radomir Đalović, koji je s "fiumanima" osvojio dvostruku krunu.

Španjolac Víctor Sanchez donio je Rijeci europsko proljeće nakon 46 godina i finale Hrvatskog kupa, ali 33 boda zaostatka za Dinamom u prvenstvu i tek četvrto mjesto označili su kraj njegova mandata. Na Rujevici su zato odlučili otvoriti novo poglavlje velikim povratkom trenera koji je već jednom promijenio povijest kluba.

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