Zlomislić ide s Rujevice, Rijeka već ima kandidate za zamjenu

Rijeka je blizu prodaje golmana Martina Zlomislića. Standardni golman bio je na izlaznim vratima i prošle sezone, kada se spominjao transfer u Francusku, no posao se nije ostvario. Ostao je još jednu sezonu i s klubom ostvario najbolji europski plasman u posljednjih 50 godina. Ipak, u HNL-u je s momčadi završio na nezadovoljavajućem četvrtom mjestu, dok je u Kupu u finalu izgubio od Dinama.

Sada bi trebao prijeći u Qarabag, piše za Germanijak Tomo Ničota. Dugogodišnji vladar azerbajdžanskog nogometa ove je sezone neočekivano ostao bez naslova nakon što ga je s trona skinuo bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas sa Sabahom. Zbog toga je Qarabag krenuo u veliki remont, a Zlomislića vidi kao jednog od igrača koji bi ga trebao pojačati u borbi za povratak naslova, ali i za plasman u Europu. Prema informacijama Germanijaka, transfer je praktički dogovoren i riješen, ostale su još neke formalnosti, a Rijeka bi trebala zaraditi oko 500 tisuća eura.

Rijeka će morati pronaći rješenje za sljedeću sezonu i europske kvalifikacije, koje počinju već u srpnju. Kao prvi kandidat za njegovu zamjenu ističe se Oliver Zelenika. Pouzdani golman Varaždina posljednjih se sezona prometnuo u jednog od najboljih vratara lige, a posebno se ističe igrom nogom. Opcija je i Srbin Veljko Ilić iz poljskog Widzewa.

Kadrovsku križaljku morat će složiti Darko Raić Sudar i novi trener Matjaž Kek. Slovenac još nije službeno predstavljen kao novi trener, no to je samo pitanje formalnosti.