Hrvatska u subotu u 16 sati igra protiv gubitnika iz drugog polufinala gdje su Portugal i Francuska. Prijenos utakmice za broncu i finale bit će na kanalu RTL 2.
Evo kada Hrvatska igra susret za broncu. Bit će i TV prijenosa!
Hrvatska futsalska reprezentacija zamalo je šokirala moćnu Španjolsku u polufinalu Europskog prvenstva. Španjolci su pobijedili 2-1, ali je Hrvatska pokazala veliki karakter i bila vrlo blizu egala i nove drame. Ipak, nije kraj te hrvatski futsalaši imaju priliku osvojiti povijesnu medalju.
Hrvatska će za broncu igrati protiv gubitnika iz susreta Portugala i Francuske. Portugalci su veliki favoriti, a protiv Francuske je Hrvatska već igrala u skupini te je susret završio 2-2. Tada su svi prognozirali da će Francuska to lagano dobiti, ali je susret bio jako čvrst i Hrvatska je pokazala da se itekako može nositi s njima. Sada se situacija mijenja jer će Hrvatska u Sloveniji imati veliku podršku svojih navijača te se nadamo da će bronca stići u domovinu.
Napokon će biti i TV prijenosa. Utakmica za treće mjesto igra se u subotu, 7. veljače, s početkom u 16 sati, a prijenos će biti na programu RTL 2 te na platformi Voyo. Finale će isto biti na RTL-u 2 s početkom u 19.30 sati.
