Evo kada počinje Khabib i gdje gledati najveću borbu godine

UFC 254 u Abu Dhabiju priprema spektakl kojem sam UFC već sada prognozira najveći uspjeh ove godine. Glavna borba večeri bit će okršaj između prvaka Khabiba Nurmagomedova i izazivača Justina Gaethjea

<p>Borba godine, kako ju opisuju svi relevantni borilački mediji! Prvak lake kategorije UFC-a <strong>Khabib</strong> <strong>Nurmagomedov (28-0)</strong> će po treći put braniti naslov, ovoga puta protiv sjajnog <strong>Justina Gaethjea (22-2)</strong>, koji će pokušati šokirati svijet i privremeni pojas zamijeniti onim pravim.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja Ante Delije</strong></p><p><strong>UFC 254 u Abu Dhabiju</strong> priprema spektakl kojem sam UFC već sada prognozira najveći uspjeh ove godine. Glavna borba večeri bit će okršaj između neporaženog Dagestanca i prvaka lake kategorije <strong>Khabiba Nurmagomedova</strong> te <strong>Justina Gaethjea</strong>, vjerojatno i najtežeg protivnika kojeg je Khabib do sada imao, a koji je do privremenog pojasa stigao nakon što je unakazio <strong>Tonyja Fergusona</strong>.</p><p>Amerikanac je sasvim sigurno jedan od najatraktivnijih boraca u UFC-evu rosteru generalno i kako se za potencijalni sudar Khabiba i Fergusona smatralo da bi El Cucuy mogao neutralizirati dominaciju prvaka u gornjoj poziciji tako se sada Gaethje prometnuo kao jedan od rijetkih koji bi Khabibu mogao napraviti probleme u stojci, a pritom biti prilično uspješan u obranama od rušenja.</p><p>Gaethje je NCAA Division I razina hrvanja, a hrvanjem se bavi od četvrte godine života. Dva puta bio je prvak Arizone u srednjoškolskim danima, poznaje veliku većinu trikova koje bi Khabib mogao primijeniti i bit će vrlo zanimljivo vidjeti hoće li i na koji način uspjeti spriječiti ono u čemu je Dagestanac najbolji.</p><p>S druge strane, Khabib je zacrtao plan biti najveći svih vremena i umiroviti se neporažen sa savršenim skorom 30-0. A otkad mu je preminuo otac <strong>Abdulmanap Nurmagomedov</strong> motivacija mu je još veća. Jer upravo mu je otac bio glavni životni uzor, čovjek koji je život posvetio stvaranju klasne generacije dagestanskih hrvača i čiji plan je bio doći do 29-0 kao prvak pa onu zadnju borbu odraditi protiv <strong>Georgesa St. Pierrea</strong> i okačiti rukavice o klin kao najveći svih vremena.</p><p>Khabib je imao malih problema na vaganju, imao ih je i prije, no čini se kako vrijeme polako uzima danak i sve mu je teže skidati kilograme za borbu. I sam je najavio skorašnji kraj, <strong>Islama Makhacheva </strong>predstavio kao nasljednika, no put do besmrtnosti njegova imena još je dug.</p><p>U sunaslovnoj borbi večeri sučelit će se bivši prvak srednje kategorije <strong>Robert Whittaker</strong>, koji je nakon teškog poraza i gubitka pojasa od <strong>Israela Adesanye </strong>uspio savladati Darrena Tilla, i <strong>Jared Cannonier</strong>, borac kojem će večerašnji sudar biti prilika života nakon što je, poslije godina traženja u UFC-u konačno sazrio i uhvatio najbolju formu karijere.</p><p>Večerašnji UFC nudi još nekoliko sjajnih okršaja od kojih bi istaknuli sudar teškaša Alexandera Volkova i Walta Harrisa, borbu poluteškaša Magomeda Ankalaeva i Iona Cutelabe, posljednji okršaj prelimsa između teškaša Stefana Struvea i Taija Tuivase te sraz Nathaniela Wooda i Caseyja Kenneyja.</p><p>Prijenos uživo moći ćete pratiti na TV kanalu Fight Channela od 20 sati s tim da će od 19.05 biti uvodna emisija uoči eventa UFC 254 Countdown. Također, prijenos će biti dostupan putem streama i na internetskoj platformi gol.hr dok će snimka priredbe ići na Novoj TV u 22.30 sati.</p>