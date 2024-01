Evo kako bi Hajduk trebao izgledati s Ivanom Perišićem

Ivan Perišić prošao je po lijevoj strani, ubacio u peterac, loptu je primio Livaja i - gooooooooooool.

Scena je to koja je posljednjih mjeseci bila redovita u snovima navijača Hajduka, a sada je postala java. Ivan Perišić došao je na posudbu do kraja sezone i tako se vratio na Poljud nakon 17 i pol godina!

Pokretanje videa ... perišić | Video: @vbeesten/X

Hajduk je još od početka sezone bio jedan od najvećih konkurenata Dinamu za naslov prvaka. Posljednjih mjeseci klub je na vrhu HNL-u, a s Perišićem su se šanse za naslov još malo povećale. Kao i ciljevi o plasmanu u grupnu fazu europskog natjecanja koji su sada realniji no ikad. Konačno će predahnuti i Marko Livaja s čijih će pleća pasti ogroman teret. Hajduk previše ovisi o njemu, a Perija će s lijevog krila unositi strah i trepet protivničkim obranama. I što je najbitnije, donijeti veliku dozu iskustva, znanja, klase i autoriteta.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I ne samo to. Klub će s Perišićem doživjeti eksploziju na svim poljima. Od marketinga, prodaje ulaznica i dresova, klupskih proizvoda. Hajduk će biti primamljiviji i sponzorima s takvim imenom u svom kadru.

Vratimo se mi na nogomet. Glavno pitanje koje se nameće među navijačima je kako će Hajduk izgledati s Perijom u sastavu? Neće se puno toga promijeniti u koncepciji Mislava Karoglana koji već ima kostur momčadi i formaciju koja funkcionira. No, idemo po redu.

Ivan Lučić utaborio se na mjestu jedinice nakon ozljede Lovre Kalinića. Kapetan se vratio, no Lučić i dalje ne ispušta mjesto na golu. Hajduk je ove sezone primio najmanje golova u HNL-u, zahvaljujući svom golmanu, ali i betonskom zidu kojeg su instalirali ispred njega. Zvonimir Šarlija i Filip Uremović prošlog ljeta su došli na Poljud kao slobodni igrači i vrlo brzo se etablirali kao ključne karike u obrani i igrači bez kojih Karoglan ne može zamisliti prvih 11. Zapeti kao puške na klupi čekaju Josip Elez i Dominik Prpić, dok je Ferro već nekoliko mjeseci izvan terena.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Dario Melnjak je ozlijeđen pa je pozicija lijevog beka do daljnjeg rezervirana za Ismaela Dialla, osim ako mu klub u međuvremenu ne dovede konkurenciju. Niko Sigur se etablirao kao prvi izbor na desnom beku, dok mu za vratom pušu Dino Mikanović i Fahd Moufi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Jedno od najjačih Hajdukovih oružja je vezni red gdje Karoglan ima širok roster. Mihael Žaper došao je za milijun eura i odmah preuzeo poziciju zadnjeg veznog, spojnice između napada i obrane i to radi savršeno. Ispred njega su par nedodirljivih, Filip Krovinović i Rokas Pukštas, a priliku s klupe čekaju Vadis Odjidja-Ofoe, Anthony Kalik. Laszlo Kleinheisler također može igrati u veznom redu, što će i biti jedna od opcija kada se vrati Perišić, kao i Yassine Benrahou. Konkurencija je oštra.

Foto: Hajduk

Dolazak Ivana Perišića jasno daje svima do znanja kako će hrvatski reprezentativac zauzeti svoju poziciju na lijevom krilu, ali tek za otprilike tri mjeseca kada se oporavi od ozljede i vrati u punu formu. Do tada će to mjesto rezervirano za Laszla Kleinheislera koji je prvotno i došao kao rješenje za lijevo krilo. Za desnu stranu slijedi - borba. Emir Sahiti ima "pole position" u toj borbi, a Karoglan za tu poziciju ima čitav niz raznih opcija. Od Leona Dajakua i Aleksandra Trajkovskog, do Rokasa Pukštasa i Laszla Kleinheislera koje također možemo vidjeti na krilnim pozicijama. I lijevo i desno.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

U vrhu napada je sve jasno. Marko Livaja je udarna opcija trenera Hajduka, a Nikola Kalinić bi pod Karoglanom trebao dobiti puno više minute nego u eri Ivana Leke. I biti puno važniji igrač za šampionske ambicije Splićana. Treća napadačka opcija u toj bi priči bio bi Aleksandar Trajkovski.

