Vrlo je zanimljivo bilo i u Stuttgartu, koji je pobijedio Young Boyse golom Andresa u 90. minuti. Taj je dvoboj s posebnom pozornošću pratio Dinamo jer su Young Boysi prijetili da će preskočiti "modre"
Evo kako izgleda finalna tablica Europske lige nakon prve faze
Nakon što su odigrane utakmice posljednjeg, osmog kola ligaškog dijela Europske lige direktan su prolaz u osminu finala osigurali osam najboljih, a to su Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg i Roma.
Sa sedam pobjeda i jednim porazom natjecanje su okončali Lyon i Aston Villa koji su slavili i u zadnjem kolu na domaćim terenima. Aston Villa je nakon velikog preokreta pobijedila Salzburg 3-2 iako su gosti vodili 2-0 nakon golova Konatea u 33. i Yeo Mousse u 49. minuti.
U nastavku utakmice je uslijedio preokret, a zabijali su Argentinac Buendia u 65., Mings u 76. i Jimoh-Aloba u 87. minuti za domaće slavlje.
Lyon je bio bolji od solunskog PAOK-a s 4-2 s tim da su gosti od kraja prvog dijela imala igrača manje, a u završnici su ostali s devetoricom. Ključne golove za pobjedu Lyona su dali Karabec u 88. i Gomes u 93. minuti. Na klupi gostiju je tijekom cijelog ogleda ostao hrvatski igrač Dejan Lovren.
Bologna, potencijalni suparnik Dinama u nokaut fazi, lako je kao gost svladala Maccabi Tel Aviv s 3-0. Hrvatski nogometaš Nikola Moro igrao je za Bolognu do 86. minute, a strijelci su za talijanski sastav bili Rowe u 35., Orsolini u 47. i Pobega u 94. minuti.
Preokretom je u osmom kolu slavio Genk, drugi potencijalni suparnik zagrebačkog sastava. Na domaćem terenu Genk je svladao Malmo s 2-1 iako su gosti poveli već u četvrtoj minuti pogotkom Alija. Potom su Heymans iz jedanaesterca u 45. i Kaaretsas u 82. bili strijelci za belgijsko slavlje.
Od 60. minute za Freiburg je na gostovanju kod Lillea zaigrao Igor Matanović. Lille je pobijedio 1-0 golom Girouda iz jedanaesterca u 92. minuti čime je Lille prošao u nokaut fazu, a Freiburg se unatoč porazu direktno plasirao u osminu finala.
Roma je gostovala u Ateni kod Panathinaikosa gdje je odigrala 1-1 unatoč igraču manje od 15. minute kada je pocrvenio Mancini. Bod Romi osigurao je Ziolkowski golom u 80. minuti, a taj je bod Rimljanima donio osmo mjesto, posljednje koje direktno vodi prema osmini finala.
Vrlo je zanimljivo bilo i u Stuttgartu, koji je pobijedio Young Boyse golom Andresa u 90. minuti. Taj je dvoboj s posebnom pozornošću pratio Dinamo jer je u jednom trenutku gostima trebao samo jedan gol da Dinamo ostave ispod crte na tablici uživo Europske lige. Ipak, na kraju su Nijemci stigli do pobjede, ali i ostali van top 8 te završili 11.
Dominik Prpić nije igrao za Porto koji je svladao Rangers 3-1 na Dragao stadionu, a nije nastupio niti Martin Šotiček čiji je Basel doma poražen od Viktorije Plzen 0-1.
