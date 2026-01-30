Evo kako izgleda finalna tablica Europske lige nakon prve faze

Nakon što su odigrane utakmice posljednjeg, osmog kola ligaškog dijela Europske lige direktan su prolaz u osminu finala osigurali osam najboljih, a to su Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg i Roma.

Sa sedam pobjeda i jednim porazom natjecanje su okončali Lyon i Aston Villa koji su slavili i u zadnjem kolu na domaćim terenima. Aston Villa je nakon velikog preokreta pobijedila Salzburg 3-2 iako su gosti vodili 2-0 nakon golova Konatea u 33. i Yeo Mousse u 49. minuti.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

U nastavku utakmice je uslijedio preokret, a zabijali su Argentinac Buendia u 65., Mings u 76. i Jimoh-Aloba u 87. minuti za domaće slavlje.

Lyon je bio bolji od solunskog PAOK-a s 4-2 s tim da su gosti od kraja prvog dijela imala igrača manje, a u završnici su ostali s devetoricom. Ključne golove za pobjedu Lyona su dali Karabec u 88. i Gomes u 93. minuti. Na klupi gostiju je tijekom cijelog ogleda ostao hrvatski igrač Dejan Lovren.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Bologna, potencijalni suparnik Dinama u nokaut fazi, lako je kao gost svladala Maccabi Tel Aviv s 3-0. Hrvatski nogometaš Nikola Moro igrao je za Bolognu do 86. minute, a strijelci su za talijanski sastav bili Rowe u 35., Orsolini u 47. i Pobega u 94. minuti.

Preokretom je u osmom kolu slavio Genk, drugi potencijalni suparnik zagrebačkog sastava. Na domaćem terenu Genk je svladao Malmo s 2-1 iako su gosti poveli već u četvrtoj minuti pogotkom Alija. Potom su Heymans iz jedanaesterca u 45. i Kaaretsas u 82. bili strijelci za belgijsko slavlje.

Od 60. minute za Freiburg je na gostovanju kod Lillea zaigrao Igor Matanović. Lille je pobijedio 1-0 golom Girouda iz jedanaesterca u 92. minuti čime je Lille prošao u nokaut fazu, a Freiburg se unatoč porazu direktno plasirao u osminu finala.

Foto: BOGDAN BUDA/REUTERS

Roma je gostovala u Ateni kod Panathinaikosa gdje je odigrala 1-1 unatoč igraču manje od 15. minute kada je pocrvenio Mancini. Bod Romi osigurao je Ziolkowski golom u 80. minuti, a taj je bod Rimljanima donio osmo mjesto, posljednje koje direktno vodi prema osmini finala.

Vrlo je zanimljivo bilo i u Stuttgartu, koji je pobijedio Young Boyse golom Andresa u 90. minuti. Taj je dvoboj s posebnom pozornošću pratio Dinamo jer je u jednom trenutku gostima trebao samo jedan gol da Dinamo ostave ispod crte na tablici uživo Europske lige. Ipak, na kraju su Nijemci stigli do pobjede, ali i ostali van top 8 te završili 11.

Dominik Prpić nije igrao za Porto koji je svladao Rangers 3-1 na Dragao stadionu, a nije nastupio niti Martin Šotiček čiji je Basel doma poražen od Viktorije Plzen 0-1.