Evo kako je Plazibatu izgledala ruka. Danas Hrvat ponovno gazi

Bio je to trenutak koji je čekao dvije i pol godine. Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat ponovno je stao u Gloryjev ring. Nakon teškog loma ruke, operacije, bolne rehabilitacije i nekoliko odgođenih povrataka, Solinjanin je u nizozemskom Arnhemu dominantno svladao starog rivala Nordinea Mahieddinea i podsjetio svijet zašto je jedan od najopasnijih teškaša današnjice.

Horor u Rotterdamu

Lipanj 2023. godine. Rotterdam. Tisuće hrvatskih navijača obojile su dvoranu Ahoy u "kockice". Dan prije finala Lige nacija između Hrvatske i Španjolske, njihov junak Antonio Plazibat borio se za privremeni naslov prvaka protiv Tariqa "Keksa" Osara. Atmosfera je bila naelektrizirana, a podršku s tribina pružala je i delegacija Hrvatskog nogometnog saveza. Svi su očekivali krunidbu novog kralja.

A onda, već u prvoj rundi, katastrofa. Plazibat je slomio lijevu podlakticu. Unatoč nesnosnoj boli, junački je stisnuo zube i nastavio se boriti još četiri runde. No, s jednom funkcionalnom rukom protiv opasnog nokautera, čudo se nije dogodilo. Osaro je slavio prekidom u petoj rundi, a Plazibatu su, uz pojas i nakon što je ošamutio suca, izmaknuli i snovi.

​- Ekipa, fala što ste došli, znam da sam razočarao. Je*iga, moja greška - rekao je slomljeni Plazibat u ringu, dok su mu se u očima zrcalili tuga i bol.

Kasnije je na press konferenciji bio još brutalnije iskren.

​- Ne želim da me itko žali. Imao sam cijelu Hrvatsku iza sebe, imao sam priliku dokazati da sam najbolji. Pokazao sam da sam pi*kica, da ne mogu pobijediti sa slomljenom rukom. Molim vas, ne žalite me.

Rendgen je otkrio užas, a uslijedila je i posebna isprika

Društvene mreže ubrzo je preplavila rendgenska snimka koja je zorno prikazala težinu ozljede, prijelom lakatne kosti (ulne). Uslijedila je operacija, gips i dug oporavak, a Plazibat je čak i u tim trenucima pokazao ljudsku stranu.

- Kost mi se iznutra počela raspadati. Nisam stručan, ali ne moram ni biti da bih shvatio koliko je to loša situacija. Ukratko, nije bilo dobro i boljelo me. Nije meni problem bol, mogu ići kroz bol, imam visok prag tolerancije otkad znam za sebe, nego jednostavno nisam mogao lijevom rukom udarati brzo i eksplozivno, niti bih se mogao braniti - rekao je Antonio za 24sata.

"Hvala ekipi iz HNS-a jer su došli. Nemojte mi zamjeriti jer sam išao odmah saznati što mi je s rukom i jer nisam ostao nakon borbe. Nemojte zamjeriti što vas nisam ispoštovao i slikao se s vama. Stvarno nisam to namjerno napravio, ruka me jako boljela", poručio je putem Instagrama, a već idući dan, s gipsom na ruci, bodrio je "vatrene" u finalu Lige nacija.

Oporavak je bio dugotrajan i mentalno iscrpljujuć. Plazibat je morao otkazati nastup na velikom Gloryjevom Grand Prix turniru u ožujku 2024. jer, kako je sam rekao, nije imao dovoljno vremena za pripremu i primanje udaraca na operiranu ruku. Zatim je dogovorio veliki povratak u zagrebačkoj Areni u rujnu prošle godine protiv Levija Rigtersa, no i taj je meč morao otkazati, ovoga puta zbog ozljede lakta. Činilo se kao da agoniji nema kraja.

​- Bilo mi je dosadno. U posljednje dvije godine radio sam svašta; rehabilitaciju, izlaske, bavio sam se biznisom, ali sve mi je u životu postalo prazno i nezanimljivo osim borbe - priznao je Plazibat uoči povratka, otkrivši kako su ga razgovori sa starijim borcima vratili na pravi put.

​- Svi kažu isto, da žale za tim godinama i da bi dali sve da se mogu vratiti i ponovno boriti. Tada sam shvatio da sam borac. Želim ponovno osjetiti tu vatru i taj adrenalin.

Konačno povratak: Trilogija za kraj agonije

I konačno, 13. prosinca, točno 911 dana nakon posljednjeg meča, Plazibat se vratio. Sudbina je htjela da mu protivnik, nakon odustajanja Rigtersa, bude stari znanac Mahieddine. Bio je to treći čin njihove trilogije, s međusobnim omjerom 1-1. Ulog je bio ogroman; pobjeda je donosila mjesto na završnom turniru osmorice "Last Heavyweight Standing".

Plazibat je u meč ušao opreznije, ali čim je "osjetio" ring, pokazao je staru moć. Sredinom prve runde, kratkim lijevim krošeom poslao je Alžirca u nokdaun. Iako se Mahieddine oporavio i pružio žestok otpor, Plazibat je kontrolirao borbu do samog kraja, pogađajući razornim "low kickovima" i udarcima u tijelo. Nakon tri runde, suci nisu imali dvojbe. Pobjeda je jednoglasno pripala hrvatskom borcu.

"Ja sam kao Rico, samo nokautiram ljude!"

Nakon meča, Plazibat je bio emotivan, sretan i, kao i uvijek, brutalno iskren i zabavan.

​- Oprostite što nisam išao po nokaut, ali sam uživao u ringu. Htio sam da me pogodi, smijao sam mu se. Nema ništa kao biti u ringu, htio sam se boriti, nije me bilo dvije i pol godine. Ludo je koliko mi je ovo nedostajalo - rekao je, a zatim poslao poruku cijeloj teškoj kategoriji, aludirajući na dugogodišnjeg prvaka Rica Verhoevena, koji je u međuvremenu napustio Glory.

​- Ja sam zapravo Rico Verhoeven, samo nokautiram ljude!

Pobjedom protiv Mahieddinea, Antonio Plazibat zaključio je trilogiju i osigurao mjesto na prestižnom turniru. No i zatvorio najbolnije poglavlje karijere, pokazavši da ga ni slomljena kost ni dugi mjeseci izbivanja ne mogu slomiti. Glad za borbom je ponovno tu, a "Plaza" je opet gladan i opasan.